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Ебола се проширила на осму провинцију Конга

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18.10.2026 13:21

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Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Епидемија еболе у Демократској Републици Конго проширила се на осму провинцију Норд-Убанги, на сјеверу земље, наводи се у најновијем извјештају Министарства здравља.

етка, земља је имала 9.415 потврђених случајева, укључујући 4.536 смртних исхода. Епидемија је почела у мају, а стопа смртности је 48,2 процента, пренијела је агенција Синхуа, преноси Срна.

Источна провинција Итури и даље је епицентар, са више од 73 одсто свих потврђених случајева широм земље, а слиједи је сусједна провинција Сјеверни Киву.

Епидемија еболе проглашена у мају постала је највећа и најсмртоноснија икада забиљежена у ДР Конгу и друга највећа у свијету, након епидемије у западној Африци од 2014. до 2016. године

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Тагови :

Конго

епидемија

ебола

Ебола вирус

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