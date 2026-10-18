Ебола се проширила на осму провинцију Конга

Аутор:АТВ редакција
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Епидемија еболе у Демократској Републици Конго проширила се на осму провинцију Норд-Убанги, на сјеверу земље, наводи се у најновијем извјештају Министарства здравља.
етка, земља је имала 9.415 потврђених случајева, укључујући 4.536 смртних исхода. Епидемија је почела у мају, а стопа смртности је 48,2 процента, пренијела је агенција Синхуа, преноси Срна.
Источна провинција Итури и даље је епицентар, са више од 73 одсто свих потврђених случајева широм земље, а слиједи је сусједна провинција Сјеверни Киву.
Епидемија еболе проглашена у мају постала је највећа и најсмртоноснија икада забиљежена у ДР Конгу и друга највећа у свијету, након епидемије у западној Африци од 2014. до 2016. године
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