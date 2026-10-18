Рогић: Чувати успомену на херојско дјело погинулих бораца

Аутор:АТВ редакција
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Народ Републике Српске мора да чува успомену на херојско дјело погинулих бораца, јер тако чува оно што су они бранили и одбранили, поручио је предсједник Борачке организације Града Бањалука Горан Рогић.
Рогић је данас у бањалучкој Мјесној заједници Бочац присуствовао парастосу за 23 погинула борца Војске Републике Српске и 33 цивилне жртве Одбрамбено-отаџбинског рата, те навео да је то једна од ријетких бањалучких мјесних заједница коју је напала регуларна војска Хрватске.
"Можемо опростити, али никако заборавити, јер историја нас учи да морамо чувати успомену на лик и дјело наших погинулих бораца, гајити културу сјећања, јер тако чувамо оно што смо бранили и одбранили - нашу Републику Српску", рекао је Рогић Срни.
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Служен помен погинулим борцима из мјесне заједнице Горица
Он је истакао да и српска мајка има право на тугу, бол и истину.
"А истина је само једна - да је српски борац желио само да живи свој на своме, у слободној Републици Српској", рекао је Рогић.
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