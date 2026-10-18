Хаос у центру Београда: Украјинац напао дијете, а онда тукао полицајца по глави!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Украјински држављанин В. В. (27) синоћ је у Кнез Михаиловој улици напао дијете, а након тога и полицијског службеника, сазнаје Телеграф.рс.
До инцидента је дошло нешто послије 20 часова, а један од случајних пролазника позвао је полицију и задржао В. В. до доласка полицијских службеника. Када је полиција дошла на лице мјеста, дјетета није било, па им је речено да су га родитељи одвели, а В. В. је приведен у полицијску станицу.
Међутим, В. В. је, када је полиција дошла на лице мјеста, напао полицијског службеника тако што га је два пута ударио песницом у главу.
Он је потом стављен под контролу и приведен у полицијску станицу, гдје је покушано алкотестирање В. В., које је он одбио, након чега је санитетом Хитне помоћи превезен на Војномедицинску академију.
Повријеђеног полицијског службеника прегледали су љекари Хитне помоћи, а потом је превезен у Ургентни центар, гдје су му неурохирурзи констатовали лаке тјелесне повреде у виду нагњечења главе.
В. В. је на терет стављено кривично дјело ометање службеног лица у вршењу службене дужности, за које му пријети казна од једне до пет година затвора.
Кривична пријава поднесена је у редовном поступку, с обзиром на то да Украјинац има пријављен боравак у Србији.
Случај води Прво основно јавно тужилаштво у Београду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
8 ч0
Србија
22 ч0
Србија
1 д1
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
59
16
51
16
50
16
32
16
31
Тренутно на програму