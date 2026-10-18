Жену ударио аутомобил, преминула на лицу мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Синоћ око 23.20 код Орловаче, на обилазници око Београда у смјеру за Нови Сад, аутомобил је оборио жену пјешака стару око 50 година која је, како је речено Танјугу у Хитној помоћи, преминула на лицу мјеста.
Према ријечима дежурног љекара Хитне помоћи протекла ноћ у Београду била је веома тешка за дежурне медицинске екипе које су обавиле укупно 146 интервенција, од чега 19 на јавним мјестима.
Било је више интервенција због особа у алкохолисаном стању које су вожене на детоксикацију у одјељење токсикологије ВМА.
Највише позива било је због хроничних астматичара, кардиоваскуларних болесника и пацијената са потешкоћама респираторне природе.
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