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Жену ударио аутомобил, преминула на лицу мјеста

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18.10.2026 08:20

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Синоћ око 23.20 код Орловаче, на обилазници око Београда у смјеру за Нови Сад, аутомобил је оборио жену пјешака стару око 50 година која је, како је речено Танјугу у Хитној помоћи, преминула на лицу мјеста.

Према ријечима дежурног љекара Хитне помоћи протекла ноћ у Београду била је веома тешка за дежурне медицинске екипе које су обавиле укупно 146 интервенција, од чега 19 на јавним мјестима.

Било је више интервенција због особа у алкохолисаном стању које су вожене на детоксикацију у одјељење токсикологије ВМА.

Највише позива било је због хроничних астматичара, кардиоваскуларних болесника и пацијената са потешкоћама респираторне природе.

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Тагови :

удес

Београд

Саобраћајна несрећа

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