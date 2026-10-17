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Ухапшен Новица Антић због ширења лажних вијести да Војска Србије спрема пуч

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17.10.2026 18:33

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Ухапшен Новица Антић због ширења лажних вијести да Војска Србије спрема пуч
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

У Крагујевцу је данас ухапшен бивши предсједник Војног синдиката Новица Антић јер је, како се сумња, на друштвеним мрежама објављивао лажне вијести у којима је убјеђивао грађане да Војска Србије спрема пуч.

Акција хапшења изведена је по налогу Посебног одјељења за борбу против високотехнолошког криминала Вишег јавног тужилаштва у Београду због сумње да је Антић ширио лажне информације у циљу изазивања панике и нереда, сазнаје Танјуг.

На свом профилу на друштвеној мрежи "Икс" Антић је 15. октобра објавио да јединице Војске Србије "пар дана пред изборе, у периоду који није предвиђен за обуку, увежбавају тактичке радње борбе у насељеном месту и то у ноћним условима".

"Ово сам прошао у августу и септембру 2000-те. Мирише на пуч?", навео је Антић, поред осталог, у објави.

Министарство одбране саопштило је 15. октобра, поводом снимка који се појавио на друштвеним мрежама, да је ријеч о планском инспекцијском надзору стања, оперативних и функционалних способности једне од специјалних јединица од стране Инспектората одбране.

Како је наведено, активност је реализована у ширем рејону полигона "Пасуљанске ливаде", према унапријед дефинисаном плану инспекцијског надзора.

Додаје се да је овом приликом постављена тактичка ситуација која подразумијева провјеру оспособљености ангажованих снага за извршавање задатака у урбаној средини и да су о томе били обавијештени МУП и органи локалне самоуправе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Новица Антић

Србија

Војска Србије

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