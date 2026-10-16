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Више повријеђених у судару аутобуса и теретног возила код Бубањ потока

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16.10.2026 14:51

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Више повријеђених у судару аутобуса и теретног возила код Бубањ потока
Фото: Unsplash

Тешка саобраћајна незгода догодила се јутрос око 7.15 сати код Бубањ потока, када је дошло до судара аутобуса и теретног возила, а повријеђено је седам особа.

Према доступним информацијама, након судара на лице мјеста изашле су екипе Хитне помоћи, које су повријеђенима указале помоћ, а потом их превезле у Ургентни центар у Београду, гдје им је пружена даља медицинска њега.

Како је потврђено из Хитне помоћи, повреде једне женске особе окарактерисане су као тешка траума, док су остали учесници у овој саобраћајној незгоди задобили лакше повреде.

Упркос судару аутобуса и теретног возила, на овој дионици пута није било обуставе саобраћаја, па се саобраћај одвијао без прекида.

За сада нема више информација о околностима под којима се догодила незгода, а детаљи би требало да буду познати након утврђивања свих релевантних чињеница, преноси Танјуг.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

аутобус

повријеђени

Црна хроника

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