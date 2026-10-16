Одређен једномјесечни притвор осумњиченом за пуцњаву у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мирзи Мартиновићу одређен је једномјесечни притвор због сумње да је учествовао у инциденту с пуцњавом у насељу Пејтон на Илиџи.
Мартиновић се сумњичи за изазивање опште опасности и наношење лаких тјелесних повреда, као и за недозвољено држање оружја те посједовање дроге, пише РадиоСарајево.
Притвор му је одређен због опасности да би боравком на слободи могао прикрити доказе или поновити кривично дјело.
Србија
Отели Земунца, па његовим телефоном намамили "шкаљарца" у смрт
Подсјећамо, у пуцњави која се догодила у овом илиџанском насељу лакше је повријеђен мушкарац А. Б. (1992), који је задобио повреде у предјелу ноге.
Поступак против Мартиновића води се пред надлежним правосудним институцијама, а за кривична дјела која му се стављају на терет важи пресумпција невиности.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Регион
3 ч0
Хроника
3 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму