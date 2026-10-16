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Одређен једномјесечни притвор осумњиченом за пуцњаву у Сарајеву

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16.10.2026 14:56

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Мирзи Мартиновићу одређен је једномјесечни притвор због сумње да је учествовао у инциденту с пуцњавом у насељу Пејтон на Илиџи.

Мартиновић се сумњичи за изазивање опште опасности и наношење лаких тјелесних повреда, као и за недозвољено држање оружја те посједовање дроге, пише РадиоСарајево.

Притвор му је одређен због опасности да би боравком на слободи могао прикрити доказе или поновити кривично дјело.

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Подсјећамо, у пуцњави која се догодила у овом илиџанском насељу лакше је повријеђен мушкарац А. Б. (1992), који је задобио повреде у предјелу ноге.

Поступак против Мартиновића води се пред надлежним правосудним институцијама, а за кривична дјела која му се стављају на терет важи пресумпција невиности.

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Тагови :

Илиџа

Сарајево

Пуцњава

Притвор

Мирза Мартиновић

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