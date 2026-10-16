Logo

Пут што пролази кроз Хрватску прате мрачне силе? Сматра се једним од најуклетијих

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 14:31

Коментари:

0
Ауто вози кроз мрак.
Фото: Pexels/Photo by Rahib Yaqubov

Један од најпознатијих ауто-путева у Хрватској нашао се на листи најуклетијих саобраћајница у Европи, а за њега се везују необичне приче о халуцинацијама возача, мистериозним појавама и наводној употреби надгробних споменика током градње.

Ријеч је о ауто-путу А3 (Аутоцеста А3), који повезује западни и источни дио Хрватске и којим свакодневно пролазе бројни путници, укључујући и возаче из Босне и Херцеговине.

Иако је ријеч о прометној саобраћајници, поједине приче које се годинама везују за њу више подсјећају на сценарије хорор филмова него на уобичајена искуства с путовања.

Према новом избору који је објавио ДисцоверЦарс.цом, глобални сервис за поређење цијена изнајмљивања аутомобила, А3 се нашао међу десет европских саобраћајница које прате најнеобичније и најјезивије легенде.

Зашто се за ауто-пут А3 говори да је уклет?

Према причама које је прикупио ДисцоверЦарс.цом, поједини возачи наводно су током путовања овим ауто-путем доживљавали халуцинације, необјашњиву узнемиреност и осјећај да се око њих дешава нешто необично.

Посебно је занимљива локална легенда према којој је током градње ауто-пута кориштен материјал добијен од старих надгробних споменика.

Управо та прича често се повезује с вјеровањем да овај пут прате "мрачне силе".

Репутацији саобраћајнице допринијеле су и тешке саобраћајне несреће, међу којима су биле и оне са смртним исходом.

Међутим, важно је нагласити да су приче о натприродним појавама дио локалних легенди и свједочења која нису научно потврђена, док за тврдњу о кориштењу надгробних споменика нису представљени историјски или грађевински докази.

Хрватски ауто-пут ипак није једини европски пут око којег су се развиле овакве приче.

Сабласне жене и дјечији гласови на путу у Шпанији

На листи се нашао и шпански пут ЕX-204, на подручју Лас Урдеса, између мјеста Асеитуниља и Нуњоморал.

Према локалним предањима, возачи су на овом путу виђали сабласне жене у старинској одјећи које се појављују поред саобраћајнице.

Помињу се и духови дјеце за које се вјерује да долазе с оближњег гробља.

Међу најнеобичнијим причама су оне о необјашњивом дјечијем плачу, али и животињама с црвеним очима које наводно вребају из мрака.

Обезглављени витез лута улицом у Прагу?

Ни европске пријестонице нису изостављене с листе.

У прашкој улици Лилиова, недалеко од Старог градског трга, постоји легенда о обезглављеном витезу темплару који се, наводно, појављује између поноћи и један час послије поноћи.

Према предању, витез ће наставити да лута градом све док му неки живи ратник не одузме мач и њиме га усмрти, чиме ће његова душа коначно пронаћи мир.

У Лондону се слична репутација везује за Беркли сквер, посебно за кућу на броју 50.

Ово мјесто некада је важило за једно од најстрашнијих у Великој Британији.

Према легенди, улицом се појављује бијела приказа која се повезује са женом која је наводно скочила кроз прозор једне од тамошњих кућа.

Мистериозна жена у швајцарском тунелу

Једна од најпознатијих европских прича о уклетим путевима долази из Швајцарске.

Ријеч је о тунелу Белхен, на ауто-путу А2 који повезује Базел и Кјасо.

Према легенди, возачи су у близини тунела виђали мистериозну жену одјевену у бијело.

Поједини су тврдили да је улазила у њихове аутомобиле, а затим изненада нестајала.

Због таквих прича Белхен је стекао репутацију једног од најуклетијих тунела на свијету.

Који су још европски путеви на листи?

Поред поменутих пет локација, ДисцоверЦарс.цом је издвојио још неколико саобраћајница у Великој Британији:

  • Пут Б1249 у Јоркширу, Енглеска
  • Хангман'с Хилл у Есексу
  • Раскрсница Цамбридге Гарденс и Ст. Марк'с Роад у Лондону
  • Пут А12 између Грејт Јармута и Лоустофта
  • Пут А46 између Лемингтона и Ковентрија

Све ове локације повезују приче о необјашњивим појавама, мистериозним сусретима и легендама које се преносе генерацијама.

Шта савјетују возачима?

Александрс Буракс, руководилац одјељења за развој компаније ДисцоверЦарс.цом, истиче да је приближавање Ноћи вјештица било повод за истраживање необичних прича о европским путевима.

"Како се Ноћ вјештица приближава, сада је одлично вријеме да сазнамо све о наводно уклетим цестама близу нас, заједно са страшним позадинским причама. Сазнали смо да постоји особито застрашујућа цеста у Хрватској коју смо укључили на наш попис", навео је Буракс.

Ипак, без обзира на то вјерују ли у овакве легенде, возачима препоручује опрез, нарочито током ноћних путовања.

Посебну пажњу, како истиче, треба обратити на непознате путеве, гдје мрак, умор и непознавање терена могу повећати ризик од саобраћајних несрећа, преносе Независне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

путеви

уклето мјесто

Уклет пут

Хрватска

Коментари (0)

Прочитајте више

Чекић, судница

Хроника

Дјед осуђен на 18 година затвора због обљубе дјетета код Градишке

3 ч

1
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.

Друштво

Онколошки пацијент хеликоптером превезен из Бањалуке у Фочу

3 ч

0
Дјечак и дјевојчица сједе на столицама у вртићу.

Хроника

Лопов провалио у вртић, украдени лаптоп и храна

3 ч

0
замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац затражио ванредну сједницу СМ о давању сагласности држављанима Србије за гласање у БиХ

3 ч

1

Више из рубрике

Милорад Пуповац

Регион

Огласио се Пуповац о инциденту у Сплиту: Срамно и језиво

6 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Израелска Амбасада у Загребу: Шокирани смо

7 ч

0
doktor ljekar uniforma medicina

Регион

Паника завладала Хрватском: Опасни вирус коси све пред собом

8 ч

0
Граница

Регион

Држављанин БиХ покушао да пређе границу са 50.000 евра у готовини

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

47

Путин: ЛНР у потпуности под контролом руских снага

17

29

Ко је био др Мирослав Зотовић?

17

29

Након 20 година поново ради стоматолошка амбуланта

17

25

Новак Ђоковић се послије 15 година враћа у град Роџера Федерера!

17

21

Минић: Промјена назива Института знак захвалности доктору Талићу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима