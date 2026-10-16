Пут што пролази кроз Хрватску прате мрачне силе? Сматра се једним од најуклетијих

Аутор:АТВ редакција
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Један од најпознатијих ауто-путева у Хрватској нашао се на листи најуклетијих саобраћајница у Европи, а за њега се везују необичне приче о халуцинацијама возача, мистериозним појавама и наводној употреби надгробних споменика током градње.
Ријеч је о ауто-путу А3 (Аутоцеста А3), који повезује западни и источни дио Хрватске и којим свакодневно пролазе бројни путници, укључујући и возаче из Босне и Херцеговине.
Иако је ријеч о прометној саобраћајници, поједине приче које се годинама везују за њу више подсјећају на сценарије хорор филмова него на уобичајена искуства с путовања.
Према новом избору који је објавио ДисцоверЦарс.цом, глобални сервис за поређење цијена изнајмљивања аутомобила, А3 се нашао међу десет европских саобраћајница које прате најнеобичније и најјезивије легенде.
Према причама које је прикупио ДисцоверЦарс.цом, поједини возачи наводно су током путовања овим ауто-путем доживљавали халуцинације, необјашњиву узнемиреност и осјећај да се око њих дешава нешто необично.
Посебно је занимљива локална легенда према којој је током градње ауто-пута кориштен материјал добијен од старих надгробних споменика.
Репутацији саобраћајнице допринијеле су и тешке саобраћајне несреће, међу којима су биле и оне са смртним исходом.
Међутим, важно је нагласити да су приче о натприродним појавама дио локалних легенди и свједочења која нису научно потврђена, док за тврдњу о кориштењу надгробних споменика нису представљени историјски или грађевински докази.
Хрватски ауто-пут ипак није једини европски пут око којег су се развиле овакве приче.
На листи се нашао и шпански пут ЕX-204, на подручју Лас Урдеса, између мјеста Асеитуниља и Нуњоморал.
Према локалним предањима, возачи су на овом путу виђали сабласне жене у старинској одјећи које се појављују поред саобраћајнице.
Помињу се и духови дјеце за које се вјерује да долазе с оближњег гробља.
Међу најнеобичнијим причама су оне о необјашњивом дјечијем плачу, али и животињама с црвеним очима које наводно вребају из мрака.
Ни европске пријестонице нису изостављене с листе.
У прашкој улици Лилиова, недалеко од Старог градског трга, постоји легенда о обезглављеном витезу темплару који се, наводно, појављује између поноћи и један час послије поноћи.
Према предању, витез ће наставити да лута градом све док му неки живи ратник не одузме мач и њиме га усмрти, чиме ће његова душа коначно пронаћи мир.
У Лондону се слична репутација везује за Беркли сквер, посебно за кућу на броју 50.
Ово мјесто некада је важило за једно од најстрашнијих у Великој Британији.
Према легенди, улицом се појављује бијела приказа која се повезује са женом која је наводно скочила кроз прозор једне од тамошњих кућа.
Једна од најпознатијих европских прича о уклетим путевима долази из Швајцарске.
Ријеч је о тунелу Белхен, на ауто-путу А2 који повезује Базел и Кјасо.
Према легенди, возачи су у близини тунела виђали мистериозну жену одјевену у бијело.
Поједини су тврдили да је улазила у њихове аутомобиле, а затим изненада нестајала.
Због таквих прича Белхен је стекао репутацију једног од најуклетијих тунела на свијету.
Поред поменутих пет локација, ДисцоверЦарс.цом је издвојио још неколико саобраћајница у Великој Британији:
Све ове локације повезују приче о необјашњивим појавама, мистериозним сусретима и легендама које се преносе генерацијама.
Александрс Буракс, руководилац одјељења за развој компаније ДисцоверЦарс.цом, истиче да је приближавање Ноћи вјештица било повод за истраживање необичних прича о европским путевима.
"Како се Ноћ вјештица приближава, сада је одлично вријеме да сазнамо све о наводно уклетим цестама близу нас, заједно са страшним позадинским причама. Сазнали смо да постоји особито застрашујућа цеста у Хрватској коју смо укључили на наш попис", навео је Буракс.
Ипак, без обзира на то вјерују ли у овакве легенде, возачима препоручује опрез, нарочито током ноћних путовања.
Посебну пажњу, како истиче, треба обратити на непознате путеве, гдје мрак, умор и непознавање терена могу повећати ризик од саобраћајних несрећа, преносе Независне.
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