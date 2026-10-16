Ухапшен држављанин Турске због кријумчарења троје сународника

Аутор:АТВ редакција
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У оквиру оперативне акције "Balkan Route" Јединице Граничне полиције БиХ Требиње данас су слободе лишили држављанина Турске након што је откривен у кријумчарењу троје руских држављана.
Кријумчарење је спријечено приликом надзора државне границе у граничном појасу на подручју општине Равно и контролом аутомобила марке Хјундаи, регистрарских ознака Сјеверне Македоније.
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О догађају је обавијештен дежурни тужилац Тужилаштва БиХ, према чијем је налогу осумњичени возач, држављанин Турске, лишен слободе због постојања основа сумње да је починио кривично дјело кријумчарење особа.
Припадници Јединице ГПБиХ Требиње настављају даљњи рад на овом случају према упутама поступајућег тужиоца Тужилаштва БиХ наводи се у саопштењу Граничне полиције.
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