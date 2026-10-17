"БХ дипломатија не постоји"

Аутор:Маријана Ивељић
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Дипломатске активности бх. званичника не дају опипљивије резултате, а посјете на међународном нивоу често резултирају само заједничком фотографијом. Дипломатија из канцеларије министра иностраних послова у СМ БиХ Елмедина Конаковића најчешће се своди на политичке обрачуне са Републиком Српском.
Иако му нико не брани да оде, ствара контакте, разговара, напише понеко образложење, бх. дипломатија је у најмању руку невидљива.
"Она не постоји. Ми већ сада можемо рећи да спољна политика БиХ не постоји. Ми немамо сагласност ни по једном питању о кључним темама које су сада актуелне. Мислим на различите основе по којима је Министарство вањских послова првентсвено због личних анимозитета или политичких ставова министра улазило у сукобе или са званичницима Републике Српске или представницима државе Хрватске, Србије па чак и САД или Израела. Постојале су и многе друге ситуације гдје смо показали апсолутну неусклађеност у спољној политици односно међународном представљању БиХ", рекао је Драган Дакић, савјетник предсједника НСРС за међународно право.
Осим што је бх. дипломатија на чекању константно долази до етикетирања званичника Републике Српске током неке званичне посјете, сматра Дакић.
"Застава стоји овде, онде, истакнута је ова или она застава, нисте требали да их примите и томе слично. Стиче се утисак да то министарство заиста не ради ништа за БиХ, односно за грађане БиХ ни за њену привреду, ни за њену стабилност. Напротив имамо низ примјера да су они четири године потрошили на стварање неке климе која није продуктивна и није прогресивна и никоме не користи", рекао је Дакић.
И држављани Србије у БиХ су на мети Елмедина Конаковића. Сада опструише гласање у БиХ 25. октобра. Не жели да упути на одлучивање ноту Амбасаде Србије како би држављани Србије остварили бирачко право. Због тога је министар Сташа Кошарац затражио ванредну сједницу Савјета министара.
"Каква је то порука гаранту Дејтонског споразума, заговарају је л тако Дејтонски споразум, Србија је гарант Дејтонског споразума. Када је било ријечи о Хрватској која исто тако гарант Дејтонског споразума ми смо гласали да хрватски грађани у БиХ могу да гласају. Толико о аутистичној политици Дине Конаковића, пролупалој политици Дине Конаковића", рекао је Сташа Кошарац, министар спољне трговине и економских односа у СМ БиХ.
С друге стране, тешко је игнорисати чињеницу да је у релативно кратком периоду власт у Републици Српској успјела значајно истакнути своју позицију на међународном плану. Уз присне везе с Москвом, изграђени су и чврсти односи са Тел Авивом, али и са челним људима америчке администрације.
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