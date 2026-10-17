Конаковић и шеф иранске дипломатије на истом скупу у Багдаду

Аутор:АТВ редакција
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Министар спољних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић присуствује 52. сједници Савјета министара спољних послова Организације исламске сарадње, којој ће присуствовати и обратити се и министар спољних послова Ирана Абас Арагчи.
Министар спољних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић присуствује 52. сједници Савјета министара спољних послова Организације исламске сарадње, којој ће присуствовати и обратити се и министар спољних послова Ирана Абас Арагчи.
Сједница Организације исламске сарадње (ОИС) одржава се у Багдаду, а из Ирана је раније најављено да ће састанку присуствовати њихов шеф дипломатије.
"Сејед Абас Арагчи, министар спољних послова Исламске Републике Иран, отпутовао је у суботу ујутру у Багдад, главни град Ирака, на челу дипломатске делегације како би присуствовао састанку Савета министара спољних послова Организације исламске сарадње (ОИК)", саопштено је из Ирана.
Поред присуства састанку и објашњења ставова Исламске Републике Иран, ирански министар спољних послова одржаће и билатералне састанке са бројним министрима који учествују на скупу.
Министарство спољних послова у Савјету министара БиХ поводом доласка Конаковића на ову сједницу огласили су се на друштвеној мрежи Икс са поруком да је ово прилика за БиХ.
"За Босну и Херцеговину, ово је прилика да се продубе везе са дугогодишњим пријатељима широм исламског свијета и истраже нови путеви за дипломатску, економску и културну сарадњу", саопштено је на Иксу.
Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina @DinoKonakovic is participating in the 52nd Session of the Council of Foreign Ministers of the Organisation of Islamic Cooperation (#OIC) in Baghdad, Republic of Iraq 🇮🇶.
For Bosnia and Herzegovina 🇧🇦, this is an opportunity to deepen ties with longstanding friends across the Islamic world and explore new avenues for diplomatic, economic and cultural cooperation.— Ministry of Foreign Affairs of BiH 🇧🇦 (@mfa_bih) October 17, 2026
Уклањање веза са Ираном
Бошњачки званичници од сукоба Америке и Ирана дистанцирали су се од Техерана. Посљедњи сусрет био је у мају 2025. године између министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза са иранским војним аташеом. То је довело до реакције Вашингтона, након чега је Хелез образлагао како је до састанка дошло на приједлог иранске стране и да је све предложено одбијено.
Елмедин Конаковић је имао састанак са Аракчијем крајм новембра 2024. године, али је од војне интервенције Америке сваки контакт прекинут.
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