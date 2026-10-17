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Конаковић и шеф иранске дипломатије на истом скупу у Багдаду

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17.10.2026 13:12

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Конаковић и шеф иранске дипломатије на истом скупу у Багдаду
Фото: Tanjug/AP/Hadi Mizban, ATV

Министар спољних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић присуствује 52. сједници Савјета министара спољних послова Организације исламске сарадње, којој ће присуствовати и обратити се и министар спољних послова Ирана Абас Арагчи.

Министар спољних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић присуствује 52. сједници Савјета министара спољних послова Организације исламске сарадње, којој ће присуствовати и обратити се и министар спољних послова Ирана Абас Арагчи.

Сједница Организације исламске сарадње (ОИС) одржава се у Багдаду, а из Ирана је раније најављено да ће састанку присуствовати њихов шеф дипломатије.

"Сејед Абас Арагчи, министар спољних послова Исламске Републике Иран, отпутовао је у суботу ујутру у Багдад, главни град Ирака, на челу дипломатске делегације како би присуствовао састанку Савета министара спољних послова Организације исламске сарадње (ОИК)", саопштено је из Ирана.

Поред присуства састанку и објашњења ставова Исламске Републике Иран, ирански министар спољних послова одржаће и билатералне састанке са бројним министрима који учествују на скупу.

Министарство спољних послова у Савјету министара БиХ поводом доласка Конаковића на ову сједницу огласили су се на друштвеној мрежи Икс са поруком да је ово прилика за БиХ.

"За Босну и Херцеговину, ово је прилика да се продубе везе са дугогодишњим пријатељима широм исламског свијета и истраже нови путеви за дипломатску, економску и културну сарадњу", саопштено је на Иксу.

Уклањање веза са Ираном

Бошњачки званичници од сукоба Америке и Ирана дистанцирали су се од Техерана. Посљедњи сусрет био је у мају 2025. године између министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза са иранским војним аташеом. То је довело до реакције Вашингтона, након чега је Хелез образлагао како је до састанка дошло на приједлог иранске стране и да је све предложено одбијено.

Елмедин Конаковић је имао састанак са Аракчијем крајм новембра 2024. године, али је од војне интервенције Америке сваки контакт прекинут.

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Тагови :

Абас Арагчи

Елмедин Конаковић

Организације исламске сарадње

Иран

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