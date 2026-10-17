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Аграр: Јесења сјетва и приче жена са села

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Извор:

АТВ

17.10.2026 13:45
Нови идент
Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' причамо о јесењој сјетви.

Какво је стање земљишта? Зашто је важно сијати декларисаним сјеменом? Како се ратари припремају за овај велики и важан посао? Шта савјетују стручњаци?

Доносимо и причу о женама на селу.

'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Agrar

Зорица Петковић

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