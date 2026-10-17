Студенти Српске затражили одговор колега из Србије: Наш глас заслужује да се чује

Аутор:АТВ редакција
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Унија студената Републике Српске и Студентски парламент Универзитета у Источном Сарајеву поново су позвали студентске представнике и организаторе окупљања у Србији да се јасно одреде према спорним транспарентима и порукама које су изазвале незадовољство међу студентима Српске.
У заједничком саопштењу, након Збора студената Српске, одржаног 15. октобра у дворани „Србија“ у Источном Новом Сарајеву, истакнуто је да је изостанак јасног одговора колега из Србије изазвао разочарање и осјећај изневјереног повјерења.
"Студентска солидарност носи одговорност. Ако се на подршку студената из Републике Српске рачуна, онда и наш глас заслужује одговор“, поручили су из Уније студената.
На скупу, који је, према наводима организатора, окупио више хиљада студената и био највеће окупљање у историји Уније, пружена је подршка закључцима раније једногласно усвојеним на хитној заједничкој сједници студентских представника.
У шест усвојених закључака наведено је да Република Српска није геноцидна творевина, да студенти одбацују квалификацију да су српски генерали злочинци, те да православна вјера представља основу њиховог идентитета.
Такође, поручено је да је Косово Србија, да се залажу за јединство српског народа гдје год он живи, као и да је „Дрина кичма, а не граница“.
Из Уније наглашавају да ставове појединаца не приписују свим студентима у Србији, због чега управо и инсистирају на јасном изјашњавању студентских представника.
"Очекујемо јасно изјашњавање, како бисмо отклонили сумње и сачували међусобно повјерење. Спремни смо на отворен и аргументован разговор, уз узајамно поштовање“, наводи се у саопштењу.
Истичу и да студенти имају право да говоре о свом идентитету, припадности и будућности заједнице, те да своје ставове заступају достојанствено, поштујући друге.
Из Уније студената Републике Српске и Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву поручују да ће наставити да заступају усвојене закључке, чувају студентско заједништво и раде на унапређењу положаја и права студената.
"Из дворане 'Србија' послата је јасна порука: окупљени студенти стоје иза усвојених закључака и очекују да се њихов глас чује и уважи“, закључује се у саопштењу.
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