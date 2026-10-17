Пандуревић: Блануша сноси огромну одговорност

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник странке СДС-а Бранко Блануша сноси огромну одговорност за катастрофални изборни резултат, рекла је Александра Пандуревић, члан Предсједништва СДС-а и поручила да одлука о искључењу градоначелника Бијељине Љубише Петровића мора да се повуче, јер се боји, како је навела да би то могла бити посљедња сједница Главног одбора СДС-а и да ће након тога услиједити потпуно уништавање странке.
"С обзиром на овакав катастрофалан изборни резултат, не желим рећи да је баш за све одговоран предсједник Бранко Блануша, али јесте за много тога што се дешавало у протеклих осам, девет мјесеци. Потпуно погрешно позиционирање странке, развлачења странке око ПСС-а, па чак и покушаја потпуно ван статутарног утапања странке у ПСС, односно фузије са ПСС-ом", навела је Пандуревићева.
Наводи да Блануша сноси огромну одговорност, као и да су грађани рекли шта о свему мисле.
"Ми то не можемо мијењати ни народ кривити, народ је оцијенио и политику СДС-а, али и наше понуђене кандидате. Сасвим је демократски и нормално и било би одговорно и морално да они који су одговорни за овакав резултат поднесу и оставке или их макар понуде на провјеру. Блануша то категорично одбија", навела је она.
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Уосталом, додаје Пандуревићева, с обзиром да нам слиједе редовни унутарстраначки избори кроз које је неопходно урадити консолидацију странке, анализу, поправити стање, па не могу они који су довели до оваквог стања радити консолидацију. То треба да раде неки други људи.
"Али Блануша се грчевито бори да остане у тој фотељи. Мислим да ћемо у наредних мјесец дана најдаље сазнати одговор зашто је то тако. Не желим да проричем, али мислим свима ће бити јасно зашто се не да оставка - навела је она и истакла да је сам градоначелник Бијељине Љубиша Петровић писао Блануши средином августа. Ја сам писала петог октобра једно врло опширно писмо, анализу кампање и указала на све пропусте и грешке", истакла је она.
Навела је да је да су поједини кандидати водили само своје кампање.
"Дај мени мандат, њих не занима Блануша, нити Божовић. Њихов једини циљ је био да се домогну мандата, да не говорим, не желим да помињем имена, али ми знамо да су и неки наши функционери нису радили, чак ни за листу СДС-а, него за листу ПСС-а. На то сам и у пису указала господину Блануши да наши људи на терену не раде за њега. Он није реаговао. Изостала је свака реакција", истакла је Пандуревићева.
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Истакла је да га је у писму упозорила и да потпуно погрешно води кампању или је уопште не води.
"Да ће тако вођење довести да табамо пут у пропаст и да ћемо изгубити изборе уколико се хитно нешто не уради. И упозорила га на стање шта се дешава у Бијељини. Грађани Бијељине су се одредили спрам понуде кандидата СДС-а на тим листама и да је услиједио општи револт наших бирача према кандидатима. И да ћемо имати дебакл и да он мора да пегла, да у Бијељини не би ти кандидати и њега скроз срозали. Успио је задржати резултат пријевремених избора мукотрпним радом, прије свега градоначелника Петровића и људи окупљених око њега, што Блануша крење некоректно говори, како оптужује Петровића за тобожњу опструкцију", истакла је она.
Навела је да су на листи у Бијељини били, како је истакла, наметнути кандидати.
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"Па чак и она листа коју су освојили Координациони одбор први пут у историји СДС-а се десило да предсједник странке нестатутарно мијења листу коју је усвојио Координациони одбор. Преправља, неко потписује. Људи су рекли шта мисле о томе. Ако је ико одговоран за резултат СДС-а у Изборној јединици шест, управо је одговоран Блануша који је заједно са неким људима ван СДС-а правио овакву листу каква јесте, у случају у Бијељини. И он је тај који треба да понесе одговорност", поручила је она за РТРС.
Навела је да када је ријеч о кандидату за члана Предсједништва, Маринка Божовића, да се до тога дошло на нестатутаран начин и да шест чланова предсједништва то тада није подржало.
"И умјесто да се причало о томе зашто неко не подржава и шта је рјешење, одговорио је да је све било супер и да смо добили оно што желимо. И на крају имамо СДС који је растрзан између ПСС-а и Небојше Вукановића и платили смо цијену јер смо дозволили да се увучемо у те игрице умјесто да ми будемо једнако добри и са једним и са другим и да презентујемо своју политику. Ми у овој изборној кампањи нисмо имали ниједну поруку предсједничког кандидата. Шта ћемо ми то урадити када побиједимо, када дођемо на власт? Имали смо само једну поруку да ће отворити канцеларију за грађане", рекла је Пандуревић.
Ми инсистирамо на томе, додаје она, да одлука кад изгубите и кад странка са онаквим резултатом изгуби изборе, ви немате више легитимитета да доносите било какву одлуку, нити да неког искључујете, укључујете, креирате будућност странке, што Блануша ради.
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"Тражимо да се повуче одлука о искључењу Петровића јер многи су кршили статуте, никада нису били кажњени. Петровић је уложио жалбу, иако одлуку још није ни добио. Ту одлуку треба повући јер та одлука, је бојим се тачка пуцања СДС-а. И зависно од тога како се буде односило према његовој жалби, бојим се и упозоравам све оне добронамјерне који заиста воле СДС, а таквих је 99,9 одсто у СДС-у, да нам се може десити да нам то буде у случају да не дај Боже његова жалба не буде уважена и посљедња сједница Главног одбора СДС-а, да ће након тога услиједити потпуно уништавање странке", поручила је она.
Истакла је да су поједини људи који су оснивали странку и који живе њен живот, рекли да уколико Петровић не буде враћен, да ће они поднијети оставке, све напустити и то добија масовни карактер.
"СДС треба да се врати својим коријенима и да буде оно што је по свом статуту, а то је да буде и српска и демократска странка. Чини ми се да смо ми већ дуго таоци интереса појединачних личних интереса, да смо заборавили, изгубили контакт и са народом, а и са политикама. Странку треба направити снажном програм, отворити, вратити је народу јер она је сада потпуно отуђена од реалности", поручила је Пандуревићева.
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