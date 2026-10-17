Гробар "Шума Српске": Каурин диже кредит од 55, а враћамо 82 милиона, 275.000 само обрада папира

Аутор:АТВ редакција
Коментари:6
Оно што Блашко Каурин, на челу "Шума Српске" планира да уради, не би урадио ни највећи непријатељ Републике Српске. Наиме, како АТВ сазнаје, он планира да се ово јавно предузеће задужи кредитом од 55 милиона марака, са каматом од 8,8 одсто на 120 мјесеци. На све то је и 0,5 одсто трошкова обраде кредита.
То би значило да би на 55 милиона, вратили око 27 милиона камате. Сама обрада папира би коштала 275.000 КМ!
Од укупног износа кредита, 40,2 милиона ишло би за репрограмирање старих обавеза за кредите и репрограм. Као обезбјеђење за тај износ предвиђене су мјенице предузећа и гаранција Владе Републике Српске.
Преостали износ од 14,8 милиона планиран је за плаћање текућих обавеза према општинама, извођачима, добављачима, као и за инвестициона улагања. Као обезбјеђење за овај износ предвиђене су мјенице предузећа и хипотека на пословни простор у Бањалуци површине 1.069 метара квадратних.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 мј0
Република Српска
8 мј1
Република Српска
11 мј0
Република Српска
11 мј0
Република Српска
14 ч0
Република Српска
16 ч0
Република Српска
16 ч0
Република Српска
17 ч3
Најновије
Најчитаније
09
48
09
46
09
39
09
30
09
25
Тренутно на програму