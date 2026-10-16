Logo

Минић: Промјена назива Института знак захвалности доктору Талићу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 17:21

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Премијер Републике Српске Саво Минић саопштио је да је покренута иницијатива да Институт "Др Мирослав Зотовић" понесе име "Проф. др Горан Талић", као израз трајне захвалности добром човјеку и врсном љекару који је учинио много за пацијенте, своје колеге и здравство Српске.

Минић је истакао да име овог великог човјека наставља да живи.

"Горане, хвала ти за све. Чуваћемо твоје дјело и наставити да развијамо оно што си градио", написао је Минић на "Иксу".

Влада Републике Српске донијела је одлуку о промјени назива Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" Бањалука у "Проф. др Горан Талић".

Дугогодишњи директор Института доктор Горан Талић преминуо је 13. октобра у 67. години, а сахрањен је данас на бањалучком гробљу Свети Пантелија у присуству најближих чланова породице, највиших званичника Републике Српске, родбине, пријатеља, радних колега и грађана, преноси Срна.

У Завод "Др Мирослав Зотовић" запослио се 1991. године, гдје је радио као љекар и специјалиста, док је функцију директора ове здравствене установе обављао од 2003. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Горан Талић

Др Мирослав Зотовић

Завод Мирослав Зотовић

Коментари (0)

Прочитајте више

Павловићу и Малићу због лошег здравља одгођено извршење казне

Хроника

Павловићу и Малићу због лошег здравља одгођено извршење казне

4 д

0
Miodrag Malic osuđen zbog slike Radovana Karadžića i Ratka Mladića i dizanja tri prsta

БиХ

Носио слике Младића и Караџића: Потврђена пресуда против Миодрага Малића

3 мј

5
Доналд Трамп млађи слуша говор предсједника Доналда Трампа о стању нације у Капитолу САД у Вашингтону, 24. фебруара 2026. године.

Република Српска

Аналитичари јасни: Не постоји изолација Српске, долазак Трампа Млађег од великог значаја

6 мј

0
Небојша Малић

Република Српска

Малић: Долазак Трампа Млађег доказ да је Српска значајнија од ФБиХ

6 мј

0

Више из рубрике

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је важно да споменик Душку Трифуновићу има почасно мјесто у његовом родном граду Броду, те да постоји тајна веза између пјесника и завичаја која ће трајати вјечно.

Република Српска

Mинић: Важно да Душко Трифуновић има почасно мјесто у родном Броду

4 ч

0
Горан Талић, директор Завода "Др Мирослав Зотовић"

Република Српска

Влада Српске: Институт „Др Мирослав Зотовић“ постаје Институт „Проф. др Горан Талић“

5 ч

3
Српска демократска странка

Република Српска

Наставак драме у СДС-у, одборници поручили Блануши: Преузмите одговорност

7 ч

4
Сахрана Горана Талића

Република Српска

Горан Талић испраћен на вјечни починак

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Директор Нобелове фондације поднијела оставку

21

48

ОпенАИ на суду: Осам америчких држава тврди да ЧетГПТ подстиче самоповређивање

21

45

Портпарол Бијеле куће одлази са функције након само пет дана

21

40

Огласила се Градска управа о отказима за стотине радника: "Законско поступање градоначелника"

21

34

Зима какву не очекујемо: Нове прогнозе доносе изненађење за БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима