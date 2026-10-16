Минић: Промјена назива Института знак захвалности доктору Талићу

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић саопштио је да је покренута иницијатива да Институт "Др Мирослав Зотовић" понесе име "Проф. др Горан Талић", као израз трајне захвалности добром човјеку и врсном љекару који је учинио много за пацијенте, своје колеге и здравство Српске.
Минић је истакао да име овог великог човјека наставља да живи.
"Горане, хвала ти за све. Чуваћемо твоје дјело и наставити да развијамо оно што си градио", написао је Минић на "Иксу".
Влада Републике Српске донијела је одлуку о промјени назива Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" Бањалука у "Проф. др Горан Талић".
Дугогодишњи директор Института доктор Горан Талић преминуо је 13. октобра у 67. години, а сахрањен је данас на бањалучком гробљу Свети Пантелија у присуству најближих чланова породице, највиших званичника Републике Српске, родбине, пријатеља, радних колега и грађана, преноси Срна.
У Завод "Др Мирослав Зотовић" запослио се 1991. године, гдје је радио као љекар и специјалиста, док је функцију директора ове здравствене установе обављао од 2003. године.
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