Mинић: Важно да Душко Трифуновић има почасно мјесто у родном Броду

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је важно да споменик Душку Трифуновићу има почасно мјесто у његовом родном граду Броду, те да постоји тајна веза између пјесника и завичаја која ће трајати вјечно.
"Грађани ми шаљу фотографије недавно постављеног споменика Душку Трифуновићу у Броду. Лијепо је видјети да смо се сложили и одали почаст пјеснику који је љубави, чежње и растанке претварао у стихове. Важно је да Душко има почасно мјесто у родном граду. Има нека тајна веза између пјесника и завичаја која ће трајати вјечно", написао је Минић на "Иксу".
У оквиру манифестације "Дани Душка Трифуновића", скулптура посвећена пјеснику откривена је у његовом родном Броду 11. септембра.
Грађани ми шаљу фотографије недавно постављеног споменика Душку Трифуновићу у Броду. Лијепо је видјети да смо се сложили и одали почаст пјеснику који је љубави, чежње и растанке претварао у стихове. Важно је да Душко има почасно мјесто у родном граду. Има нека тајна веза између пјесника и завичаја, која ће трајати вјечно.— Саво Минић (@minic_savo) October 16, 2026
Душко Трифуновућ, један од најцитиранијих српских и југословенских пјесника, рођен је 13. септембра у Сијековцу, код Брода, 1933. године.
Трифуновић је прву књигу издао је са 25 година по доласку у Сарајево. Написао је око 20 књига поезије, четири романа и неколико драма, а сматра се заслужним за креирање сарајевске рокенрол школе.
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Аутор је текстова пјесама најпознатијих пјевача и рок група некадашње Југославије, међу којима су "Бијело дугме", "Индекси", Здравко Чолић и Арсен Дедић.
Остаће упамћен и као аутор култне емисије на Телевизији Сарајево "Шта дјеца знају о завичају". По избијању рата у БиХ 1992. године избјегао је у Нови Сад, а цјелокупна имовина и књижевно дјело у рукопису су уништени, преноси Срна.
Трифуновић је умро 28. јануара 2006. године у Новом Саду. Према његовој жељи, Трифуновић је сахрањен у Сремским Карловцима, 30. јануара 2006. године.
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