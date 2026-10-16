Наставак драме у СДС-у, одборници поручили Блануши: Преузмите одговорност

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Пет одборника СДС Скупштине града Бијељина огласили су се поводом како кажу, низа нетачних ствари и ноторних неистина, које је јуче у федералним медијима изнио предсједник СДС Бранко Блануша.
У заједничком обраћању јавности, бијељински одборници Татјана Пантић, Илија Радић, Радислав Боровчанин, Бранимир Вуковић и Славко Јовић одбацили су тврдње које је Блануша изнио а које се односе на рад Градског одбора СДС у Бијељини и наводну одговорност Љубише Петровића за изборни резултат.
"Господине Блануша, молимо вас да престанете износити неистине да господин Љубиша Петровић за шест година није формирао Градски одбор СДС, када добро знате да је од марта 2020. године, до јуна 2023. године повјереник за Бијељину био господин Томица Стојановић, а господин Петровић од јуна 2023. године до сада.
Градоначелник Бијељине никоме није забранио да буде кандидат на листама, што вам ми одговорно тврдимо. Напротив, сугерисао нам је да идемо на листе, уколико нам буде понуђено, и обећао сву подршку. Нажалост, ваш повјереник за састављање кандидатских листи уопште нас није позвао нити питао да идемо на листу.
Стиче се утисак да је листа кандидата намјерно направљена тако да освоји мањи број гласова, да одговорност не сноси онај ко је листу састављао, а још мање онај који је премјештао кандидате на бројевима. Сви погрешни потези се сада пребацују на градоначелника.
Нико у Бијељини, а посебно ми из СДС, није опструисао како кандидате за инокосне функције, тако и кандидате СДС на осталим листама, а посебно за Народну скупштину Републике Српске.
Шта мислите ко вам је донио разлику гласова између листе СДС и вашег броја гласова, ако нисмо ми из СДС? Шта мислите ко је у Бијељини донио гласове носиоцу листе за ПС БиХ господину Желимиру Нешковићу и другим кандидатима на обје листе, ако нисмо ми из СДС?
Ваш резултат и разултат кандидата СДС директно је ваша и одговорност појединих кандидата јер су бирачи и грађани јасно рекли своје мишљење о тим кандидатима, на што смо вас на вријеме упозорили још 23. јуна када сте разговарали са нама.
Ако на трибину СДС у мјесној заједници која има преко 3.000 бирача дође један човјек, то не може бити опструкција већ став мјештана мјесне заједнице према актуелној политици СДС и кандидатима. Народ се одредио спрам понуди.
Господине Блануша, позивамо вас да престанете тражити кривца у другим, преузмете одговорност и повучете Одлуку о искључењу градоначелника Бијељине господина Љубише Петровића, као и једнако нестатутарну одлуку о именовању повјереника.
Поред тог што СДС из Бијељине нема ниједног посланика у Народној скупштини Републике Српске, тренутно немамо ни градоначелника, јер сте га ви једнострано својом личном и нестатутарном одлуком искључили. Очито вам ништа не значи ни пет одборника у Бијељини и да би жељели и нас да се отарасите.
Оно што се у Семберији и Бијељини градило деценијама и генерацијама, ви сте успјели да срушите за непуних девет мјесеци.
Да ли вам је намјера да угасите СДС у Бијељини? Да ли сте свјесни озбиљности и тежине својих погрешних одлука и штете коју наносите странци коју су неки од нас, а и наши очеви, оснивали. Да ли је предаја Бијељине СНСД-у истргована за министарску фотељу на оном тајном састанку?
На крају, преживио је СДС и Педија Ешдауна, преживјеће и ваше наметнуте одлуке и запамтите: Љубиша Петровић и честити људи Семберије оздравиће и СДС и Републику Српску! Предаја за нас није опција!", наводе одборници СДС-а.
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