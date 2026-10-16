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Горан Талић испраћен на вјечни починак

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16.10.2026 14:02

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Сахрана Горана Талића
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић" Горан Талић сахрањен је данас на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци.

Сахрана Горана Талића

Посљедњем испраћају др Горана Талића присуствовали су бројни званичници Српске, његове радне колеге, пријатељи, родбина и грађани.

Сахрани су присуствовали предсједник РС Синиша Каран, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, премијер Саво Минић, предсједник НС РС Ненад Стевандић, лидер СНСД Милорад Додик, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић и многи други.

Подсјетимо, професор доктор Горан Талић изненада је преминуо у 67. години.

Талић је био специјалиста ортопедије са трауматологијом и дугогодишњи директор Завода за физикалну медицину и рехабилитацију “Др Мирослав Зотовић” у Бањалуци.

Дипломирао је на Медицинском факултету у Бањалуци 1985. године, а специјализацију из ортопедске хирургије са трауматологијом завршио је 1995. године на Институту за ортопедију “Бањица” у Београду. Звање примаријуса стекао је 2004. године.

Професионалну каријеру започео је 1985. године у Клиничко-медицинском центру у Бањалуци, гдје је радио до 1986. године. Од 1987. до 1991. године био је запослен у СОУР-у “Руди Чајавец” у Бањалуци.

У Заводу “Др Мирослав Зотовић” запослио се 1991. године, гдје је радио као љекар и специјалиста, док је функцију директора ове здравствене установе обављао од 2003. године.

Докторску дисертацију одбранио је 2016. године на Медицинском факултету Свеучилишта у Мостару, чиме је стекао звање доктора наука из области биомедицине и здравства, у пољу клиничких медицинских наука,

Током професионалне каријере добио је више награда и признања за рад у области здравства, организацију здравствене заштите и друштвени ангажман.

Поводом Дана града Бањалуке 2018. године додијељена му је награда “Кључ града” са повељом “Почасни грађанин града Бањалуке”.

Био је и добитник награде Коморе доктора медицине Републике Српске за организацију здравствене заштите. Град Бањалука додијелио му је 2011. године плакету за најуспјешнијег менаџера у области здравства. Свети архијерејски синод Српске православне цркве одликовао га је 2009. године Орденом Светог Саве. Исте године добио је и Плакету општине Лакташи за изузетно хумана дјела и допринос развоју здравствене заштите.

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Тагови :

сахрана Горан Талић

Горан Талић

Др Мирослав Зотовић

Завод Мирослав Зотовић

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