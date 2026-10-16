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Путин: ЛНР у потпуности под контролом руских снага

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16.10.2026 17:47

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Путин: ЛНР у потпуности под контролом руских снага
Фото: Tanjug / AP / Pavel Bednyakov

Предсједник Русије Владимир Путин обишао је помоћно командно мјесто здружених снага руске војске. Он је том приликом поручио да је Луганска Народна Република (ЛНР) у потпуности под контролом Русије.

Од почетка године руска војска ослободила је 310 насеља и 6.500 квадратних километара територије, рекао је он.

„Формирање зоне безбједности на граници са Украјином успјешно се реализује“, истакао је Путин, додајући да то питање неће бити дио преговора.

Циљ руске војске, истакао је он, јесте да се у потпуности осигура безбједност пограничне области.

Руски предсједник је истовремено рекао да руске снаге настављају са ударима на војна предузећа у Украјини као одговор на украјинске нападе на индустријска и енергетска постројења у Русији.

Начелник Генералштаба руске војске Валериј Герасимов обавијестио је Путина да је ослобођено Добропоље.

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Тагови :

Владимир Путин

Луганска Народна Република

Русија

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