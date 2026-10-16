Умро Хајрон Ендруз

Аутор:АТВ редакција
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Велика трагедија погодила је јужноафрички рагби и читаву спортску јавност, након што је играч познатог клуба Лајонс, Хајрон Ендруз, изненада преминуо у 31. години. Несрећни спортиста пронађен је без знакова свијести у хотелској соби у Француској, свега дан прије утакмице његовог тима у европском такмичењу.
Према информацијама француских медија, Ендруз је пронађен у туш-кабини хотела на острву Ил де Ре, недалеко од Ла Рошела, у петак ујутру. Хитна помоћ је убрзо стигла на лице мјеста, али упркос покушајима реанимације није успјела да му спасе живот.
Прве информације указују на могућност да је рагбиста доживио срчани удар, али званичан узрок смрти још није потврђен. Надлежни органи покренули су истрагу, а према наводима медија, наложена је и обдукција која би требало да разјасни околности трагедије.
Хроника
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Ендруз је са саиграчима допутовао у Француску због утакмице против Ла Рошела у Европском купу шампиона, која је заказана за суботу. Упркос великом шоку, из клуба су најавили да ће екипа изаћи на терен у част преминулог саиграча, преноси Телеграф.
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