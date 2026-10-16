Ахметовићу претресли канцеларију и три стана: Сада се огласила његова одбрана

Аутор:АТВ редакција
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Њемачка полиција претресла је канцеларију посланика Бундестага Адиса Ахметовића и три стана, након чега је његов адвокат Холгер Ниц поднио жалбу надлежном суду. Одбрана сматра да су истражне мјере биле неоправдане и несразмјерне, посебно због претреса стана особе која, према њиховим тврдњама, није повезана са истрагом.
Ахметовић, њемачки политичар поријеклом из Босне и Херцеговине и члан Социјалдемократске партије Њемачке (СПД), објавио је на свом Инстаграм профилу саопштење свог адвоката, који је оштро критиковао поступање Тужилаштва.
„Истражне мјере које је Тужилаштво јуче спровело против господина Ахметовића, посланика Бундестага, биле су несразмјерне и неоправдане. Због тога смо данас, како смо и најавили, поднијели жалбу надлежном општинском суду“, навео је Ниц.
Посебно је указао на то да је претресом обухваћен и стан особе која, према његовим ријечима, нема никакве везе са предметом истраге.
„Истражне мјере обухватиле су, између осталог, и стан, а тиме и законом посебно заштићену приватност особе која нема апсолутно никакве везе са овим случајем“, истакао је адвокат.
Ниц тврди да је одбрана седмицама прије претреса покушавала да ступи у контакт са Тужилаштвом и понудила сарадњу у расвјетљавању случаја.
„Још прије неколико седмица контактирали смо Тужилаштво и јасно ставили до знања да је мој клијент спреман да сарађује у расвјетљавању случаја. Више пута смо тражили од Тужилаштва да нам саопшти шта се конкретно ставља на терет господину Ахметовићу. До данас нам није омогућен увид у спис“, навео је Ниц.
Упркос томе, како је додао, Тужилаштво је одлучило да спроведе опсежне претресе.
„Чињеница да је Тужилаштво јуче, уз ангажовање значајних ресурса, спровело претресе у њемачком Бундестагу, приватним просторијама мог клијента, па чак и просторијама особе која није укључена у случај, у таквим околностима не дјелује ни оправдано ни примјерено“, поручио је адвокат.
Ахметовићев адвокат сматра да би овакво поступање могло имати озбиљне посљедице по професионални и политички положај његовог клијента.
„Овакво поступање може негативно утицати на обављање дужности мог клијента као изабраног посланика и нанијети штету његовом професионалном угледу“, упозорио је Ниц.
Додао је да би такве посљедице могле наступити без обзира на коначан исход истраге.
„То важи без обзира на то што би се оптужбе могле показати неоснованим. Након што господину Ахметовићу коначно буде омогућен законом предвиђени увид у спис, он ће се изјаснити о наводима који му се стављају на терет“, закључио је адвокат.
Њемачка полиција је 15. октобра претресла Ахметовићеву канцеларију у Бундестагу и три стана, од којих се два налазе у Хановеру, а један у Берлину.
Претресима је претходила одлука Бундестага којом је одобрено спровођење истражних мјера против посланика СПД-а.
Тужилаштво у Хановеру води истрагу због сумње на помагање у недозвољеним договорима којима се ограничава конкуренција у поступцима јавних набавки, у стицају са повредом пословних тајни.
Предмет је повезан са поступком продаје земљишта некадашње клинике у Лертеу, у регији Хановер.
Ахметовић одбацује сумње које му се стављају на терет, а његова одбрана најавила је детаљније изјашњење након што добије увид у истражни спис.
Истрага је у току, а за Ахметовића важи претпоставка невиности.
(Аваз)
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