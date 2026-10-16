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Огласио се Алберт Ријера након пораза Звезде од Лугана

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16.10.2026 19:49

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Огласио се Алберт Ријера након пораза Звезде од Лугана
Фото: Tanjug / AP / Samuel Golay

Црвена звезда изгубила је у првој утакмици Лиге конференција од Лугана (2:3), а Алберт Ријера огласио се и путем Инстаграма.

Шпански стручњак имао је бурну конференцију за медије након завршетка утакмице. Није му одговарало суђење, али је дан након утакмице био веома оптимистичан у поруци коју је послао путем свог налога на Инстаграму.

„Прва од шест утакмица у групној фази Лиге конференција. Изгубили смо три бода, али не и рат… Правили смо грешке, а ко их не прави? Нисмо остварили резултат који смо жељели и који смо заслужили… Али добили смо нешто много вредније – поставили смо велики камен темељац нашег стила игре. Ово је пут којим желимо да идемо! Поносан сам на своје играче, који су показали разумијевање, карактер и вјеру, и уживали у игри са јасном идејом. Окрећемо се наредној утакмици како бисмо поставили још један камен у изградњи идентитета који ће нам ускоро донијети радост и срећу. Овај процес је заједнички – навијачи, клуб и играчи. Стрпљење, вријеме и љубав“, написао је Ријера.

Црвена звезда у наредном колу дочекује Копенхаген.

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Тагови :

Алберт Ријера

ФК Црвена звезда

Лига Конференција

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