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Амбасадор БиХ у Грчкој за АТВ: Сутра рочиште за 11 навијача Борца ухапшених у Атини

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16.10.2026 16:38

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Амбасадор БиХ у Грчкој за АТВ: Сутра рочиште за 11 навијача Борца ухапшених у Атини
Фото: АТВ

Рочиште за 11 навијача бањалучког Борца, који су приведени уочи утакмице Борца и Панатинаикоса у Атини, биће одржано сутра, потврдио је за АТВ амбасадор БиХ у Грчкој Драган Вуковић.

"Према најновијим информација које сам добио, они ће се сутра наћи пред судом гдје ће бити ново рочиште. О времену када ће то рочиште бити не могу сада ништа да кажем, али се надам да ће сутра бити донесена одлука око њиховог даљег статуса", каже Вуковић.

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Како за АТВ каже Вуковић, рочиште је требало да се одржи данас, али је помјерано.

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"Приведено је 11 навијача Борца, који су дошли у сукоб са полицијом. Полиција их је привела и задржала у притвору, а потом прослиједила надлежном тужилаштву односно надлежном првостепеном суду у Атини. Данас је очекивано да буде рочиште које је било заказано за јутрос, али се стално помјерала", каже Вуковић.

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Тагови :

ФК Борац

Навијачи

Атина

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