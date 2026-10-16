Амбасадор БиХ у Грчкој за АТВ: Сутра рочиште за 11 навијача Борца ухапшених у Атини

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Рочиште за 11 навијача бањалучког Борца, који су приведени уочи утакмице Борца и Панатинаикоса у Атини, биће одржано сутра, потврдио је за АТВ амбасадор БиХ у Грчкој Драган Вуковић.
"Према најновијим информација које сам добио, они ће се сутра наћи пред судом гдје ће бити ново рочиште. О времену када ће то рочиште бити не могу сада ништа да кажем, али се надам да ће сутра бити донесена одлука око њиховог даљег статуса", каже Вуковић.
Фудбал
АТВ у Атини: Навијачи Борца сутра пред судијом за прекршаје
Како за АТВ каже Вуковић, рочиште је требало да се одржи данас, али је помјерано.
Фудбал
Шта ће бити са ухапшеним навијачима Борца у Атини: Огласио се амбасадор БиХ у Грчкој
"Приведено је 11 навијача Борца, који су дошли у сукоб са полицијом. Полиција их је привела и задржала у притвору, а потом прослиједила надлежном тужилаштву односно надлежном првостепеном суду у Атини. Данас је очекивано да буде рочиште које је било заказано за јутрос, али се стално помјерала", каже Вуковић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
2 д0
Фудбал
2 д0
Фудбал
3 д1
Фудбал
3 д0
Фудбал
2 д7
Фудбал
2 д0
Фудбал
2 д0
Фудбал
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму