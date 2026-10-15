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ВИДЕО Два пенала против Борца: Јуркас први пут спасио мрежу, други пут капитулирао

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15.10.2026 19:12

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ВИДЕО Два пенала против Борца: Јуркас први пут спасио мрежу, други пут капитулирао
Фото: АТВ

Првих 10 минута у Атини били су веома мучни за играче Борца који играју против Панатинаикоса.

Наиме, већ у 4. минути судија је након ВАР интервенције досудио пенал за домаће, али Јуркас зауставља шут Таборда.

Мукама ту није био крај.

Само пар минута касније, опет ВАР и опет пенал за домаће.

Борац Панатинаикос

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Овај пут лопту је узео Десер и погодио за домаће.

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Тагови :

ФК Борац

ФК Панатинаикос

пенал

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