ВИДЕО Два пенала против Борца: Јуркас први пут спасио мрежу, други пут капитулирао

Аутор:АТВ редакција
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Првих 10 минута у Атини били су веома мучни за играче Борца који играју против Панатинаикоса.
Наиме, већ у 4. минути судија је након ВАР интервенције досудио пенал за домаће, али Јуркас зауставља шут Таборда.
Мукама ту није био крај.
Само пар минута касније, опет ВАР и опет пенал за домаће.
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Овај пут лопту је узео Десер и погодио за домаће.
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