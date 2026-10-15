Борац против Панатинаикоса у Атини: Познати састави тимова

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца на старту Лиге конференције играће у Атини са екипом Панатинаикоса.
УЖИВО:
Познати у и састави тимова, а тренери Винко Мариновић, те стратег Панатинаикоса Данац Јакуб Нестром одлучили су се та следећих 11 играча:
Борац: Јуркас, Херера, Саничанин, Мајерс, Ципетић, Огринец, Јојић, Савић, Хирош, Рогуљић, Јуричић.
Панатинаикос: Пења, Кирјакопулос, Ван Дронгелен, Де Фрај, Калабрија, Унахи, Камара, Кангва, Андино, Таборда, Десер
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