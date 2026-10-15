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Борац против Панатинаикоса у Атини: Познати састави тимова

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15.10.2026 17:46

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Борац против Панатинаикоса у Атини: Познати састави тимова
Фото: ATV

Фудбалери бањалучког Борца на старту Лиге конференције играће у Атини са екипом Панатинаикоса.

УЖИВО:

Познати у и састави тимова, а тренери Винко Мариновић, те стратег Панатинаикоса Данац Јакуб Нестром одлучили су се та следећих 11 играча:

Борац: Јуркас, Херера, Саничанин, Мајерс, Ципетић, Огринец, Јојић, Савић, Хирош, Рогуљић, Јуричић.

Панатинаикос: Пења, Кирјакопулос, Ван Дронгелен, Де Фрај, Калабрија, Унахи, Камара, Кангва, Андино, Таборда, Десер

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Тагови :

ФК Борац

ФК Панатинаикос

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