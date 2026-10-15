Александар Станојевић добио отказ

Аутор:АТВ редакција
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Александар Станојевић више није шеф стручног штаба турског друголигаша, Карагумрука.
Српски стручњак преузео је екипу крајем 2025. године у Суперлиги Турске, међутим, и тада су биле мале шансе да ће да се домогне опстанка.
Почетак у другој лиги није био сјајан.
Станојевић је са Карагумруком освојио 13 бодова из првих девет утакмица и због тога је донета заједничка одлука да дође до прекида сарадње.
Ову вијест потврдио је и турски клуб:
- Након разговора који смо имали у понедјељак, 12. октобра, са нашим тренером Александром Станојевићем, дошли смо до заједничке одлуке о прекиду сарадње. Александру Станојевићу, који ће заувијек остати вриједан дио Карагумрук породице и његовом тиму желимо да се захвалимо на њиховом посвећеном раду и напорима у времену док су били у нашем клубу и да им пожелимо срећу и успјех у наставку каријере - стајало је у саопштењу.
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