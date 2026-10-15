Русија остаје најмоћнија арктичка сила

Аутор:АТВ редакција
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Русија је неприкосновени лидер на Арктику, у области арктичких технологија и пловидбе, и остаје најмоћнија и најамбициознија арктичка сила, са најјачим позицијама у области безбједности, изјавио је руски министар за развој Далеког истока и Арктика Алексеј Чекунков.
„Русија остаје неприкосновени лидер на Арктику, у арктичким технологијама и арктичкој пловидби. Ми несумњиво остајемо најмоћнија арктичка сила, са најснажнијим позицијама у области безбједности“, рекао је Чекунков током сесије „Арктик – територија привлачности“, одржане у оквиру форума „Руска енергетска недјеља“.
Он је додао да Русија остаје и најамбициознија арктичка држава.
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„Остајемо најамбициознија арктичка сила, која реализује највеће пројекте глобалних размјера, у којима има мјеста и за међународне партнере из нама пријатељских земаља“, истакао је Чекунков.
Међународни форум „Руска енергетска недјеља“ одржава се у Москви од 14. до 16. октобра, а РИА Новости је медијски партнер форума, преноси Спутник.
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