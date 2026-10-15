Запалио се танкер у Ормуском мореузу

Аутор:АТВ редакција
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Поморске снаге иранске војске саопштиле су да се нафтни танкер запалио у источном дијелу Ормуског мореуза.
"Прије неколико часова, иранске поморске снаге су током патролирања у источном дијелу Ормуског мореуза откриле танкер који се запалио у забрањеној зони", наводи се у саопштењу које је пренијела агенција Фарс.
У објави се додаје да је посада танкера, након што је искључен навигациони систем, намјеравала да прође кроз "забрањену зону" у области Оманског залива, преноси Срна.
Иран је забранио пловидбу комерцијалних бродова кроз Ормуски мореуз без плаћања таксе и дозволе од Техерана
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