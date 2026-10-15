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Запалио се танкер у Ормуском мореузу

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15.10.2026 16:40

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Поморске снаге иранске војске саопштиле су да се нафтни танкер запалио у источном дијелу Ормуског мореуза.

"Прије неколико часова, иранске поморске снаге су током патролирања у источном дијелу Ормуског мореуза откриле танкер који се запалио у забрањеној зони", наводи се у саопштењу које је пренијела агенција Фарс.

У објави се додаје да је посада танкера, након што је искључен навигациони систем, намјеравала да прође кроз "забрањену зону" у области Оманског залива, преноси Срна.

Иран је забранио пловидбу комерцијалних бродова кроз Ормуски мореуз без плаћања таксе и дозволе од Техерана

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Тагови :

Ормуски мореуз

Иран

Нафта

танкер

Техеран

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