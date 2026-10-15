Врховни суд: Војин Мијатовић не смије обављати дужност министра

Аутор:АТВ редакција
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Врховни суд Федерације БиХ /ФБиХ/ забранио је федералном министру развоја, предузетништва и обрта Војину Мијатовићу обављање ове функције, те било какве руководеће позиције у ФБиХ, рекла је Срни портпарол Посебног одјела Федералног тужилаштва за борбу против корупције и криминала /ПОСКОК/ Нина Хаџихајдаревић.
Према њеним ријечима, Врховни суд је на приједлог ПОСКОК-а донио одлуку о мјерама забране за Мијатовића, против којег је подигнута оптужница због злоупотребе положаја или овлаштења.
Врховни суд ФБиХ потврдио је оптужницу против Војина Мијатовића и других 15. септембра ове године, а због злоупотребе положаја или овлаштења у вези с додјелом готово милион КМ грант средстава.
Оптужницом су, осим Мијатовића, обухваћени стручни савјетник у федералном Министарству развоја, подузетништва и обрта Невзет Сефа, помоћник министра у Сектору за развој Адис Фајић, директор компаније "Вентурес" Бојан Лазић и извршни директор ове компаније Харун Мливо.
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