Сабаленка се скинула у бикини, па кренула да ђуска! Запалила друштвене мреже

Аутор:АТВ редакција
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Најбоља бјелоруска тенисерка Арина Сабаленка поново је привукла огромну пажњу јавности, али овога пута није било ријечи о њеним резултатима на терену.
Сабаленка је искористила паузу од такмичења за снимање нове кампање престижног магазина „Вог“, а снимак на којем ђуска уз техно музику у бикинију брзо је привукао пажњу на друштвеним мрежама.
🚨 THE BLACK SWIMSUIT ERA IS DIFFERENT! 🖤🔥
Aryna Sabalenka off the court hits DIFFERENT. That aura, that confidence, THAT QUEEN ENERGY! 👑🥵
Tennis fans, are we all seeing this? 👀🎾
#ArynaSabalenka #Sabalenka https://t.co/IODKUKyr0T— Hariom (@HariomK61498) October 10, 2026
Иако на нову титулу чека још од тријумфа у Мајамију у марту, бјелоруска звијезда показала је да умије да буде у центру пажње и ван тениских терена. Ипак, поред атрактивног снимка, велику пажњу изазвала је и вијест о њеној вјеридби са бизнисменом Јоргосом Франгулисом, оснивачем бренда „Оукбери“.
Франгулис је запросио славну тенисерку, а детаљи о вјереничком прстену додатно су привукли интересовање јавности. Прстен је дизајнирала Изабела Грутман, а према наводима медија, његова израда трајала је мјесецима.
Накит од платине краси овални дијамант од више од 12 карата, окружен смарагдима, Арининим омиљеним драгим камењем.
Послије модних и приватних дешавања, Сабаленку очекују нови тениски изазови. Бјелорускиња је пријављена за турнир у Вухану, након чега је очекује Завршни турнир сезоне.
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