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Срамно: "Торцидаши" у колони ка Пољуду узвикују "Аушвиц!" и "Устај, Адолфе!"

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15.10.2026 17:57

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Срамно: "Торцидаши" у колони ка Пољуду узвикују "Аушвиц!" и "Устај, Адолфе!"

"Торцидаши", навијачи сплитског Фудбалског клуба "Хајдук", крећући се према стадиону Пољуд, гдје се вечерас очекује утакмица са холандским клубом "Ајакс", скандирају "Аушвиц!", "Устај, Адолфе!" и "Гази Жидове!", а на челу је аутомобил са сандуком на коме пише "Ајакс".

"Торцидаши" узвикују и "Ајмо, ајмо, усташе!", а касније су пјевали: "Високе пећи, потпаљујем ја, три реда кокса, четири Жидова. Жидов се дере - ааа!", преноси хрватски портал "Индекс".

Сплит је, како се наводи, под опсадом полиције уочи вечерашње утакмице "Хајдука" и "Ајакса", која почиње у 18.45 на Пољуду.

Након вишедневних инцидената и синоћњих великих нереда на Риви, полиција је распоредила додатне снаге и најавила појачане мјере безбједности.

У граду се данас очекује око 1.900 холандских навијача и неколико хиљада навијача "Хајдука".

Најозбиљнији инцидент догодио се синоћ око 23.30 часова, када се на Риви окупило око 500 изгредника, приближно 200 холандских и 300 домаћих навијача.

На мјесту догађаја било је стотињак полицајаца, којима се убрзо придружило још толико, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Торцида

Хајдук Сплит

фудбалски клуб

Јевреји

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