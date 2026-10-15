Срамно: "Торцидаши" у колони ка Пољуду узвикују "Аушвиц!" и "Устај, Адолфе!"

Аутор:АТВ редакција
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"Торцидаши", навијачи сплитског Фудбалског клуба "Хајдук", крећући се према стадиону Пољуд, гдје се вечерас очекује утакмица са холандским клубом "Ајакс", скандирају "Аушвиц!", "Устај, Адолфе!" и "Гази Жидове!", а на челу је аутомобил са сандуком на коме пише "Ајакс".
"Торцидаши" узвикују и "Ајмо, ајмо, усташе!", а касније су пјевали: "Високе пећи, потпаљујем ја, три реда кокса, четири Жидова. Жидов се дере - ааа!", преноси хрватски портал "Индекс".
Сплит је, како се наводи, под опсадом полиције уочи вечерашње утакмице "Хајдука" и "Ајакса", која почиње у 18.45 на Пољуду.
Након вишедневних инцидената и синоћњих великих нереда на Риви, полиција је распоредила додатне снаге и најавила појачане мјере безбједности.
У граду се данас очекује око 1.900 холандских навијача и неколико хиљада навијача "Хајдука".
Најозбиљнији инцидент догодио се синоћ око 23.30 часова, када се на Риви окупило око 500 изгредника, приближно 200 холандских и 300 домаћих навијача.
На мјесту догађаја било је стотињак полицајаца, којима се убрзо придружило још толико, преноси Срна.
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