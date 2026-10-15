Конференцијска лига: Дан великог окршаја Борца и Панатинаикоса у Атини

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца провели су атинско јутро у лаганој шетњи и потпуно спремни дочекују утакмицу са Панатинаикосом ма старту Конференцијске лиге.
Увјерени су “црвено плави” да могу до позитивног резултата на “ОАКИ”, али су свјесни да ће морати да дају све од себе на терену.
“Знамо да нас чека тежак противник, али спремили смо се добро. Панатинаикос има квалитетне играче у свим линијима тима, али ако будемо прави, а увјерен сам да хоћемо - можемо да се носимо са њима. Показали смо то и раније, тако да знамо шта треба да урадимо.” рекао је Стефан Савић за АТВ
Утакмица на “ОАКИ” почиње у 18.45 часова.
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