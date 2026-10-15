Logo

Конференцијска лига: Дан великог окршаја Борца и Панатинаикоса у Атини

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.10.2026 10:29

Коментари:

1
Фудбалери Борца провели су атинско јутро у лаганој шетњи и потпуно спремни дочекују утакмицу са Панатинаикосом ма старту Конференцијске лиге.
Фото: АТВ

Фудбалери Борца провели су атинско јутро у лаганој шетњи и потпуно спремни дочекују утакмицу са Панатинаикосом ма старту Конференцијске лиге.

Увјерени су “црвено плави” да могу до позитивног резултата на “ОАКИ”, али су свјесни да ће морати да дају све од себе на терену.

“Знамо да нас чека тежак противник, али спремили смо се добро. Панатинаикос има квалитетне играче у свим линијима тима, али ако будемо прави, а увјерен сам да хоћемо - можемо да се носимо са њима. Показали смо то и раније, тако да знамо шта треба да урадимо.” рекао је Стефан Савић за АТВ

Утакмица на “ОАКИ” почиње у 18.45 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

фудбалери Борца

ФК Борац

Лига Конференција

ФК Панатинаикос

Коментари (1)

Више из рубрике

Резултат је приказан на екрану након што је Витиња из ПСЖ-а постигао свој трећи гол током утакмице отварања Лиге шампиона између Манчестер Ситија и Пари Сен Жермена у Манчестеру, Енглеска, у сриједу, 14. октобра 2026. године.

Фудбал

ПСЖ демолирао Сити: Халанд са два гола недовољан за побједу у Паризу

15 ч

0
Ендрик, десно, из Реал Мадрида, постиже трећи гол за свој тим током утакмице отварања Лиге шампиона између Роме и Реал Мадрида у Риму, у сриједу, 14. октобра 2026.

Фудбал

Каква лудница у Риму! Рома имала 3:1, Реал направио преокрет

15 ч

0
Карлос Еспи из Реал Мадрида слави након што је постигао други гол за свој тим током утакмице шпанске фудбалске лиге између Еспањола и Реал Мадрида у Барселони, Шпанија, у суботу, 22. августа 2026. године.

Фудбал

Ко је Мурињов "џокер са клупе"?

15 ч

0
Драконска казна: Суспендован Винисијус Жуниор

Фудбал

Драконска казна: Суспендован Винисијус Жуниор

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

28

Радници Института "Др Мирослав Зотовић" одали почаст преминулом директору Горану Талићу

14

26

Политичар осуђен на 15 година затвора због силовања двије дјевојчице

14

22

"Животиње је "одвеле" у затвор: Жена пуштена на слободу

14

20

У другом плану: Зоран Стевановић

14

17

Тадић: Јавност очекује нови устав Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима