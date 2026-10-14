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Драконска казна: Суспендован Винисијус Жуниор

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14.10.2026 21:18

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Драконска казна: Суспендован Винисијус Жуниор
Фото: Tanjug / AP / Bernat Armangue

Екипа Реал Мадрида нашла се у великом проблему! Краљевски клуб остао је без једног од својих најбољих играча – Винисијуса Жуниора, који је суспендован од стране Ла Лиге на четири утакмице, што значи да ће пропустити и меч са Барселоном.

Винисијус је направио веома наиван, а и не баш интелигентан потез када је против Виљареала повукао за косу Салибу. То је видио судија и показао му директан црвени картон. Сада је стигла и одлука дисциплинског тијела, које му је одредило казну од четири утакмице. То значи да Винисијус неће играти у првенственим мечевима против Севиље, Барселоне, Расинга и Валенсије.

Осим тога, моћи ће да наступа у Лиги шампиона, а очекује се да се врати тек против Селте крајем новембра.

Винисијус је инцидент направио у 70. минуту меча против Виљареала, када је повукао Салибу за косу. Главни судија Дијас де Мера у први мах није примијетио прекршај, али је након интервенције ВАР собе показан црвени картон.

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Тагови :

Винисијус Жуниор

Реал Мадрид

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