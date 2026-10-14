Драконска казна: Суспендован Винисијус Жуниор

Аутор:АТВ редакција
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Екипа Реал Мадрида нашла се у великом проблему! Краљевски клуб остао је без једног од својих најбољих играча – Винисијуса Жуниора, који је суспендован од стране Ла Лиге на четири утакмице, што значи да ће пропустити и меч са Барселоном.
Винисијус је направио веома наиван, а и не баш интелигентан потез када је против Виљареала повукао за косу Салибу. То је видио судија и показао му директан црвени картон. Сада је стигла и одлука дисциплинског тијела, које му је одредило казну од четири утакмице. То значи да Винисијус неће играти у првенственим мечевима против Севиље, Барселоне, Расинга и Валенсије.
🚨 BREAKING: Vinicius Jr has been suspended for 4 La Liga games — out for El Clásico.
The Brazilian will miss the following games.
- Sevilla (H)
- Barcelona (A)
- Racing Club (A)
- Valencia (A) https://t.co/QxC1RuJ5ew— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2026
Осим тога, моћи ће да наступа у Лиги шампиона, а очекује се да се врати тек против Селте крајем новембра.
Винисијус је инцидент направио у 70. минуту меча против Виљареала, када је повукао Салибу за косу. Главни судија Дијас де Мера у први мах није примијетио прекршај, али је након интервенције ВАР собе показан црвени картон.
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