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Хаос у Албанији: Повријеђено 14 полицајаца, приведено 35 особа

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14.10.2026 22:02

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Хаос у Албанији: Повријеђено 14 полицајаца, приведено 35 особа
Фото: Tanjug / AP / Hameraldi Agolli

Протести у Тирани поводом захтјева за побољшање услова у просвјети ескалирали су у сукобе демонстраната и полиције у којима је повријеђено 14 припадника снага реда, а 35 особа је приведено.

Током протеста, демонстранти су напали зграде Министарства привреде, Министарства правде, парламента и сједишта Владе, као и неке приватне зграде.

Они су бацали на полицију камење, Молотовљеве коктеле и пиротехничка средства, а полицијске снаге одговориле су сузавцем и употребом водених топова у покушају да растјерају масу, пренио је "Јуроњуз".

Демонстранти су покушали да уђу у зграду Централне изборне комисије, а затим су се окупили испред сједишта Владе, гдје су бацали камење и Молотовљеве коктеле.

У извјештајима се наводи да је у вечерњим часовима избио пожар на првом спрату зграде Министарства правде. Полиција је послала на лице мјеста додатне снаге и водени топ.

Медији преносе да је интервенција ватрогасне екипе отежана због препрека и рушевина на улицама.

Полиција је саопштила да ради на идентификовању особа које су умијешане у насиље, преноси Срна.

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Тагови :

Албанија

Протести

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