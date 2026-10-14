Хаос у Албанији: Повријеђено 14 полицајаца, приведено 35 особа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Протести у Тирани поводом захтјева за побољшање услова у просвјети ескалирали су у сукобе демонстраната и полиције у којима је повријеђено 14 припадника снага реда, а 35 особа је приведено.
Током протеста, демонстранти су напали зграде Министарства привреде, Министарства правде, парламента и сједишта Владе, као и неке приватне зграде.
Они су бацали на полицију камење, Молотовљеве коктеле и пиротехничка средства, а полицијске снаге одговориле су сузавцем и употребом водених топова у покушају да растјерају масу, пренио је "Јуроњуз".
Демонстранти су покушали да уђу у зграду Централне изборне комисије, а затим су се окупили испред сједишта Владе, гдје су бацали камење и Молотовљеве коктеле.
У извјештајима се наводи да је у вечерњим часовима избио пожар на првом спрату зграде Министарства правде. Полиција је послала на лице мјеста додатне снаге и водени топ.
Медији преносе да је интервенција ватрогасне екипе отежана због препрека и рушевина на улицама.
Полиција је саопштила да ради на идентификовању особа које су умијешане у насиље, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
26 мин0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
08
22
08
22
02
21
51
21
42
Тренутно на програму