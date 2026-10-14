Фицо: Нећемо учествовати у новом кредиту за Кијев

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Словачка неће учествовати у новом кредиту ЕУ за Украјину ако буде поново разматрана таква врста подршке Кијеву, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
"На столу је нови приједлог за кредит за Украјину. Деведесет милијарди евра није било довољно. Нисмо учествовали у томе и искористићу прилику да одбијем. Они који желе - само напријед, дајте новац Украјини, али Словачка неће учествовати у овом механизму", рекао је Фицо током састанка са посланицима.
Он је истакао да то нису позајмице него поклони.
"Украјина никада неће вратити ништа од тог новца", рекао је словачки премијер, преноси Срна.
Програм кредитирања ЕУ од 90 милијарди евра за Украјину требао би да обухвати ову и наредну годину. Од тог износа, 60 милијарди евра намијењено је за набавке одбрамбене опреме, а преосталих 30 милијарди евра за буџетску подршку Кијеву.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
08
22
08
22
02
21
51
21
42
Тренутно на програму