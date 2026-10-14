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Број заражених премашио 9.000, све већа забринутост због појаве новог соја

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14.10.2026 16:45

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Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Лабораторијски тестови потврдили су 9.144 случаја заразе вирусом еболе и 4.410 смртних исхода током тренутне епидемије у Демократској Републици Конго, саопштиле су здравствене власти у овој земљи.

Афрички центри за контролу и превенцију болести описали су епидемију, која је почела средином маја, као најбрже растућу епидемију еболе у историји.

Раније овог мјесеца, у Кенији је потврђен први случај високо заразног соја вируса бундибугио. Пацијент, који је у међувремену преминуо, заразио се у Конгу, путовао копном до сусједне Уганде, а затим одлетио авионом у Кенију.

Кенијске здравствене власти трагају за свима са којима је мушкарац био у контакту током путовања, преноси Срна.

Актуелну епидемију је посебно тешко обуздати јер тренутно не постоји специфична вакцина нити циљано лијечење за сој бундибугио, пренијела је агенција ДПА.

Осим тога, инфекције овим сојем у раним фазама лако могу да се помијешају са другим болестима, попут маларије. То може да доведе до кашњења у изоловању и лијечењу пацијената.

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Тагови :

Конго

ебола

епидемија

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