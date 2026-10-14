Затражена осуђујућа пресуда за Мевлида Јашаревића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Суд БиХ заказао је 26. октобар изрицање пресуде Мевлиду Јашаревићу за којег је Тужилаштво БиХ затражило осуђујућу казну због спречавања службеника затвора у Војковићима у извршавању службених радњи, док одбрана сматра да није доказана основана сумња.
Тужилац Биљана Голијанин у завршној ријечи на суђењу Јашаревићу рекла је да је у току поступка саслушан извјестан број свједока који су видјели, чули или непосредно доживјели, а да су снимци са камере показали поступање оптуженог тако да је пријетио да ће употријебити силу према службеним лицима, преноси Срна.
- Јасан циљ је био да спријечи службенице да обављају дужност, изреволтиран дисциплинским поступком раније - навела је Голијанинова.
Недовршавање кривичног дјела, каже она, не ослобађа оптуженог од одговорности јер је поступао са умишљајем.
Јашаревић је службенице затвора у Војковићима, гдје је издржавао казну због терористичког напада на Амбасаду САД прије 15 година, вријеђао на основу пола, а једној од васпитачица се обраћао на погрдан начин, те је показивао континуитет агресивности.
- Тужилаштво БиХ по подизању оптужнице, проведеног кривичног поступка, сматра да је у цијелости доказало основану сумњу, те предлажемо Суду да оптуженог прогласи кривим, узимајући у обзир све олакшавајуће и отежавајуће околности - рекла је Голијанинова.
Тужилаштво предлаже да Суд узме у обзир чињеницу да је Јашаревић осуђиван за најтеже кривично дјело, те да се пред крај издржавања казне у затвору суочио с кривичним поступком, што поставља питање да ли је адекватна казна извршила процес рехабилитације.
Јашаревић је оптужен због спречавања службеног лица у вршењу службене радње, односно пријетњи службеницама Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ.
Раније је осуђен на 15 година затвора због терористичког напада на Амбасаду САД 28. октобра 2011, када је из аутоматске пушке испалио око 100 метака, упућивао пријетње и тешко ранио полицајца.
Адвокат Алма Табаковић у завршној ријечи тврдила је да не постоје назнаке кривичног дјела, већ одређени вид нетрпељивости, некултура и обраћање на неадекватан начин.
Одбрана је указала на чињеницу да је за оба инцидента из оптужнице Јашаревић дисциплински одговарао и боравио у самици више од 30 дана, преноси Бирн.
Јашаревић је у својој завршној ријечи рекао да је му се "повраћа од ријечи рехабилитација", те да се горе осјећа што су покушали да га направе лажовом.
Изрицање пресуде заказано је за 26. октобар.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму