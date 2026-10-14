Од сутра поново саобраћају путнички возови од Сарајева до Чапљине

Аутор:АТВ редакција
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Редовни путнички саобраћај на релацији Сарајево-Мостар-Чапљина од сутра поново креће, након што су стечени безбједносни и технички услови за његово редовно одвијање, саопштено је из "Жељезница Федерације БиХ".
Возови ће саобраћати по важећем реду вожње и планираном обиму, а саобраћај је био обустављен, односно редукован 8. септембра, због пожара који је захватио шире подручје пружног појаса, укључујући подручје станице Коњиц.
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Из "Жељезница" наводе да је било неопходно спровести додатне прегледе терена, процијенити и отклонити потенцијалне безбједносне ризике, те обезбиједити услове за сигурно одвијање жељезничког саобраћаја.
"'Жељезнице ФБиХ' искористиле су расположиво вријеме за неопходне сервисне прегледе, радове на поправци, ремонту и калибрацији ЦНЦ постројења за репрофилисање точкова на 'талго' гарнитурама, како би се обезбиједила потпуна поузданост и висок ниво безбједности возних средстава", наведено је у саопштењу.
(Срна)
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