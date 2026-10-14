Logo

Од сутра поново саобраћају путнички возови од Сарајева до Чапљине

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.10.2026 09:53

Коментари:

0
Миран призор железничке пруге у Бенгалуру, који приказује градски превоз и атмосферу путовања.
Фото: pexels/Kenneth Christopher

Редовни путнички саобраћај на релацији Сарајево-Мостар-Чапљина од сутра поново креће, након што су стечени безбједносни и технички услови за његово редовно одвијање, саопштено је из "Жељезница Федерације БиХ".

Возови ће саобраћати по важећем реду вожње и планираном обиму, а саобраћај је био обустављен, односно редукован 8. септембра, због пожара који је захватио шире подручје пружног појаса, укључујући подручје станице Коњиц.

Гранични прелаз Градишка

Република Српска

Нови гранични прелаз у Градишци почео с радом у пуном капацитету

Из "Жељезница" наводе да је било неопходно спровести додатне прегледе терена, процијенити и отклонити потенцијалне безбједносне ризике, те обезбиједити услове за сигурно одвијање жељезничког саобраћаја.

"'Жељезнице ФБиХ' искористиле су расположиво вријеме за неопходне сервисне прегледе, радове на поправци, ремонту и калибрацији ЦНЦ постројења за репрофилисање точкова на 'талго' гарнитурама, како би се обезбиједила потпуна поузданост и висок ниво безбједности возних средстава", наведено је у саопштењу.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

жељезнице фбих

Возови

жељезнички саобраћај

Коментари (0)

Прочитајте више

Бицикл град

Хроника

Бањалучанин украо бицикл, па завршио иза решетака

3 ч

0
Акција Камен, 100 килограма марихуане

Хроника

Акција “Камен”: У шлеперу откривено 100 килограма марихуане

3 ч

0
Куча коју је Зеничанин саградио на врху зграде.

Градови и општине

За рубрику вјеровали или не: Зеничанин сазидао кућу на крову стамбене зграде

3 ч

1
Ротација

Регион

Возио у рикверц на ауто-путу: Двије особе погинуле, дијете у животној опасности

3 ч

0

Више из рубрике

Сарајево Парламентарна скупштина БиХ

БиХ

БиХ три мјесеца на сивој листи Манивала

17 ч

0
Суад Арнаутовић члан ЦИК БиХ-а

БиХ

Арнаутовић би да мијења изборна правила

17 ч

2
Радован Ковачевић

БиХ

Ковачевић: Игор Додик један од архитеката побједе СНСД-а

18 ч

4
Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.

БиХ

Шпирић: Слиједи ефикасно формирање власти у Републици Српској

19 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

12

52

Лажна обећања или манипулација: Зашто се партнери нагло мијењају у вези?

12

51

Пронађено тијело малољетника (16) у Лакташима

12

50

Без плана: Смијешна страна избора

12

40

Акција "Вертиго 2": Ухапшене четири особе због кријумчарења миграната

12

40

Мушкарац искориштавао двије жене које су живјеле са њим за просјачење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима