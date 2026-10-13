Logo

Ковачевић: Игор Додик један од архитеката побједе СНСД-а

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.10.2026 18:03

Коментари:

4
Радован Ковачевић
Фото: ATV

Један од људи чији велики потпис стоји на побједи СНСД-а на протеклим општим изборима је организациони секретар Игор Додик, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

Он је навео да је Игор Додик један од архитеката побједе СНСД-а, који је урадио огроман посао у организацији у Републици Српској, па и Федерацији БиХ.

"Није имао ниједан билборд, плакат, ТВ спот или интернет рекламу, а освојио је четири до пет хиљада гласова више од Драшка Станивуковића, од чијих билборда и медијске кампање нисте могли живјети", додао је Ковачевић.

Према његовим ријечима, то показује ко је прави лидер.

"Игор Додик је то доказао својим радом и резултатима и он представља огроман капитал за будућност СНСД-а и Републике Српске!", навео је Ковачевић, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радован Ковачевић

Игор Додик

СНСД

Избори 2026

побједа

Коментари (4)

Више из рубрике

Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.

БиХ

Шпирић: Слиједи ефикасно формирање власти у Републици Српској

3 ч

2
Жељко Комшић у ДФ-у преживио лош резултат

БиХ

Жељко Комшић у ДФ-у преживио лош резултат

4 ч

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Резултати избора указују на ревитализацију права конститутивних народа

5 ч

2
Зоран Тегелтија, директор Управе за индиректно опорезивање БиХ

БиХ

Тегелтија: Грађанима враћено више од четири милиона КМ ПДВ-а на прву некретнину

6 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

21

19

Захарова: Кијев намјерно дестабилизује свјетска енергетска и прехрамбена тржишта

21

12

Јаник Синер изабрао да ћути о повреди

21

09

УЖИВО: Битно, 13.10.2026.

21

08

Сутра ујутро стиже мраз, а температура иде у минус!

20

55

Сjеверна Кореја приказала нову интерконтиненталну ракету уочи сусрета са Трампом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима