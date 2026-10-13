Ковачевић: Игор Додик један од архитеката побједе СНСД-а

Аутор:АТВ редакција
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Један од људи чији велики потпис стоји на побједи СНСД-а на протеклим општим изборима је организациони секретар Игор Додик, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Он је навео да је Игор Додик један од архитеката побједе СНСД-а, који је урадио огроман посао у организацији у Републици Српској, па и Федерацији БиХ.
"Није имао ниједан билборд, плакат, ТВ спот или интернет рекламу, а освојио је четири до пет хиљада гласова више од Драшка Станивуковића, од чијих билборда и медијске кампање нисте могли живјети", додао је Ковачевић.
Према његовим ријечима, то показује ко је прави лидер.
"Игор Додик је то доказао својим радом и резултатима и он представља огроман капитал за будућност СНСД-а и Републике Српске!", навео је Ковачевић, преноси Срна.
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