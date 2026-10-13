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Тегелтија: Грађанима враћено више од четири милиона КМ ПДВ-а на прву некретнину

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13.10.2026 14:41

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Зоран Тегелтија, директор Управе за индиректно опорезивање БиХ
Фото: АТВ

Директор Управе за индиректно опорезивање БиХ Зоран Тегелтија саопштио је да је грађанима до сада враћено више од четири милиона КМ по основу поврата ПДВ-а на прву некретнину и истакао да су видљиви позитивни ефекти у реализацији овог веома значајног пројекта.

"Не постоји никакав финансијски лимит за поврат средстава грађанима који испуне услове за поврат ПДВ-а на прву некретнину. То све зависи од квалитетно поднесених захтјева", рекао је Тегелтија.

Он је додао и да ће УИО седмично достављати информације јавности у вези са доношењем рјешења о поврату ПДВ-а на прву некретнину, додајући да је посљедњи такав податак достављен у петак.

"На Регионалном центру УИО Тузла има највише рјешења, али је тај процес тамо најспорији. Због тога смо јуче донијели одлуку да тај процес убрзамо са два инспектора", нагласио је Тегелтија.

Говорећи о чињеници да се БиХ налази на сивој листи МАНИВАЛ-а (Комитета експерата за евалуацију мјера спречавања прања новца и борбе против тероризма), Тегелтија је навео да неке друге институције у БиХ морају учинити значајне напоре да се БиХ никада више не би нашла на овој листи.

"УИО није узрок зашто се БиХ налази на сивој листи МАНИВАЛ-а, али ће испунити све своје обавезе и планове да се БиХ скине са те листе", рекао је Тегелтија, преноси Срна.

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Тагови :

Зоран Тегелтија

УИО БиХ

ПДВ

прва некретнина

некретнина

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