Тегелтија: Грађанима враћено више од четири милиона КМ ПДВ-а на прву некретнину

Аутор:АТВ редакција
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Директор Управе за индиректно опорезивање БиХ Зоран Тегелтија саопштио је да је грађанима до сада враћено више од четири милиона КМ по основу поврата ПДВ-а на прву некретнину и истакао да су видљиви позитивни ефекти у реализацији овог веома значајног пројекта.
"Не постоји никакав финансијски лимит за поврат средстава грађанима који испуне услове за поврат ПДВ-а на прву некретнину. То све зависи од квалитетно поднесених захтјева", рекао је Тегелтија.
Он је додао и да ће УИО седмично достављати информације јавности у вези са доношењем рјешења о поврату ПДВ-а на прву некретнину, додајући да је посљедњи такав податак достављен у петак.
"На Регионалном центру УИО Тузла има највише рјешења, али је тај процес тамо најспорији. Због тога смо јуче донијели одлуку да тај процес убрзамо са два инспектора", нагласио је Тегелтија.
Говорећи о чињеници да се БиХ налази на сивој листи МАНИВАЛ-а (Комитета експерата за евалуацију мјера спречавања прања новца и борбе против тероризма), Тегелтија је навео да неке друге институције у БиХ морају учинити значајне напоре да се БиХ никада више не би нашла на овој листи.
"УИО није узрок зашто се БиХ налази на сивој листи МАНИВАЛ-а, али ће испунити све своје обавезе и планове да се БиХ скине са те листе", рекао је Тегелтија, преноси Срна.
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