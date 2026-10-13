Амбасада Русије у БиХ: "Бошњачки институт" попустио под притиском русофобичних елемената у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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Руска Амбасада у БиХ је отказивање концерта "Звијезде у успону" у Сарајеву оквалификовала као "безобразни инцидент" и истакла да је до свега дошло јер је руководство Фондације "Бошњачки институт" попустило под притиском русофобичних елемената у том граду из политичког и медијског домена.
У саопштењу се истиче да је обавјештење о једностраном отказивању синоћњег концерта руске класичне музике у извођењу младих талената стигло у Амбасаду само два часа прије почетка догађаја чије одржавање је раније уредно договорено.
Из руске Амбасаде су изразили жаљење што се руководство Фондације "Бошњачки институт" преплашило и попустило под притиском русофобичних елемената у Сарајеву које желе да поткопају сарадњу двије земље на пољу културе, те да спријече боље узајамно упознавање народа у БиХ и Руској Федерацији.
"Посебно жаљење изазива чињеница да се ради о младим талентованим музичарима који су имали циљ искључиво ширење пријатељства и дијалога преко музике, те грађење нових мостова између наших народа", наводе из Амбасаде Русије у БиХ.
Из Амбасаде напомињу да синоћни одазив публике на концерт и утисци због његовог отказивања пренесени сарадницима овог дипломатског представништва још једном су сликовито афирмисали добре односе народа у БиХ и руског, те доказали да руска култура не може бити укинута.
"Из тог разлога изражавамо наду да ће овај инцидент са `Бошњачким институтом` остати само један камен спотицаја на широком путу наше сарадње и да ће људи моћи да уживају у руској умјетности не само у Сарајеву него и у више градова БиХ", поручили су из Амбасаде Русије.
Концерти "Звијезде у успону" младих руских музичара одржан је у Бањалуци и Источном Новом Сарајеву, а синоћ је требао бити приређен и у Сарајеву.
Програм концерта укључује руске народне композиције, дјела Сергеја Танејева, Николаја Римског Корсакова, Сергеја Рахмањинова, Константина Мостраса, као и Фредерика Шопена, Франца Листа и Луиђија Басија.
Концерти су организовани уз подршку Фондације "Руски свијет", Московског државног конзерваторија "Пјотр Иљич Чајковски" и федералне агенције "Россотрудничество".
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