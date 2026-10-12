Ковачевић: Јединствен фронт гарантовао би унутрашњу стабилност и отпорност Српске на све ударе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик није позвао странке опозиције на заједнички наступ само на нивоу БиХ, већ на свим нивоима, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Један и јединствен фронт гарантовао би унутрашњу стабилност, као и отпорност Републике Српске на све ударе. Народ је изабрао. Ми смо разумјели. А ви?", навео је Ковачевић на Иксу.
Додик није позвао странке опозиције на заједнички наступ само на нивоу БиХ, већ на свим нивоима.
Један и јединствен фронт гарантовао би унутрашњу стабилност, као и отпорност Републике Српске на све ударе.
Народ је изабрао. Ми смо разумјели.
А ви?— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) October 12, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
4 ч2
БиХ
6 ч0
БиХ
8 ч0
БиХ
21 ч4
Најновије
Најчитаније
18
21
18
11
18
11
18
07
17
56
Тренутно на програму