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Ковачевић: Јединствен фронт гарантовао би унутрашњу стабилност и отпорност Српске на све ударе

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12.10.2026 16:20

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Ковачевић: Јединствен фронт гарантовао би унутрашњу стабилност и отпорност Српске на све ударе
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик није позвао странке опозиције на заједнички наступ само на нивоу БиХ, већ на свим нивоима, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"Један и јединствен фронт гарантовао би унутрашњу стабилност, као и отпорност Републике Српске на све ударе. Народ је изабрао. Ми смо разумјели. А ви?", навео је Ковачевић на Иксу.

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Тагови :

Радован Ковачевић

СНСД

опозиција

Састанак

БиХ

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