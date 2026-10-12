Човић: Изборни резултат Конаковића довео у ситуацију у којој је сада

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић рекао је да су изборни резултати и политика довели Елемедина Конаковића у позицију у којој се налази, па му сада треба видљивост и говори о формирању власти без СНСД-а што није могуће.
Човић је истакао како неће да говори о министрима који су одлазећи.
"Избјегавам да коментаришем било кога, поготово не колегу Конаковића. Они који фантазирају увијек могу тако нешто да направе и вјероватно себи дају на значају", рекао је Човић новинарима у Бањалуци.
Он је истакао да за власт без СНСД-а не постоје формалноправне ни уставне могућности.
Човић је додао да је битно ко ће из бошњачког народа имати капацитет да са ХДЗ-ом и СНСД-ом формира власт на нивоу БиХ да би била рјешавања питања важна за напредак земље.
Човић је навео да је разговарао са предсједником СДП-а БиХ Нермином Никшићем и са лидерм СДА Бакиром Изетбеговићем о формирању власти на нивоу БиХ.
"Њих двојица треба да препознају која је то већина у бошњачком народу за формирање власти", рекао је Човић на конференцији за новинаре након састанка са лидером СНСД-а Милорадом Додиком.
Он је подсјетио да ћу у свему бити пресудно формирање Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.
"Разговараћемо о свему, а ако смо спремни да заједнички радимо онда можемо формирати нови Савјет министара у наредна три или четири мјесеца, затим и Владу ФБиХ, али и ЦИК БиХ. Морамо видјети и усвајање новог Изборног закона и много других питања ради којих се крши Устав БиХ", рекао је Човић.
Додик је рекао да је сигурно да неки људи из бошњачког народа неће бити прихватљиви за формирање власти.
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