Додик: Не очекујем брзо формирање власти на нивоу БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да не очекује брзо формирање власти на нивоу БиХ и да сматра да је у Парламентарној скупштини БиХ потребна шира коалиција странака из Републике Српске.
Додик је најавио разговоре са ХДЗ-ом БиХ о формирању власти на нивоу БиХ.
"Ми смо имали партнерство које је доказано, уз неке мале екскурзије које су се десиле у једном тренутку кад су они покушали нешто да ураде са опозицијом, али то се свело на један састанак негдје на Купресу. И то је то", указао је Додик.
Он је навео да се СНСД и ХДЗ БиХ не слажу у много чему.
"Ми имамо резерве према том европском путу, али смо рекли да се због тога по чему се разликујемо нећемо свакога дана свађати. Хајде да пробамо нешто да урадимо. Хоћемо да урадимо", истакао је Додик.
Додик је рекао да му нико неће задавати дневни ред састанка, као и да га не занима ко је од бошњачких странака с друге стране.
"Али они су нама украли годину и по дана мандата кад је Зоран Тегелтија, као Србин, требало да буде предсједавајући (Савјета министара). Привлачи ме та ситуација да им нешто узвратим", навео је Додик.
Додик је рекао да ће странке коалиције на власти у Републици Српској имати девет мандата у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и да сматра да је на том нивоу потребна шира коалиција.
"Ја мислим да и из опозиције морају да схвате да су губили гласове зато што се створио утисак о њиховом подаништву горе. Треба да се коначно врате на српске националне позиције и да врате свој политички капацитет", поручио је Додик.
Лидер СНСД-а сматра да ће и код њих превладати разум и да ће бити у тој широј коалицији са једним, двојицом или четворицом посланика.
"Видим тамо неки кажу да ће сада узети опозицију и направити већину. Па нека направе. Ево, ја се слажем да направе. Само ако могу, нека направе", рекао је Додик за "Евроњуз БиХ".
Додик је навео да овај пут на изборима није било злоупотребе технологије, али да је могуће да ће се то десити други пут.
"Ми не желимо да будемо злоупотријебљени", нагласио је Додик.
Он је рекао да ће бити редефинисани изборни закон и изборна комисија и да од тога зависе будући договори.
Он је нагласио да је Сарајево политички болесно и да је предизборна кампања за Предсједништво спроведена на томе да се каже да морају осигурати да буду два члана Предсједништва БиХ да би прегласавали Жељку Цвијановић.
"А када је ушла (хрватски члан) Даријана Филиповић, сада је општи јаук. Сада не могу два одлучивати, сад одлучују три", навео је Додик.
Он је рекао да у Сарајеву мисле да наратив који они створе о нечему мора свако да прихвати.
"И да ми овдје у Бањалуци морамо да живимо њихове животе и њихове снове. То се, наравно, не дешава", истакао је Додик.
Он је рекао да не драми у вези са питањем о евентуалном помиловању у Предсједништву БиХ како би могао да буде предсједник Владе Републике Српске, али да мисли да би њима у Сарајеву било паметније да то питање ријеше.
Он је указао да је Игор Додик добио највише гласова на парламентарним листама.
"Он је поносан на то што је мој син, а и ја сам поносан", истакао је Додик.
Он је рекао да ће о кандидату за предсједника Владе Републике Српске одлучивати политичка партија коју води.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да су се досадашњи коалициони партнери СНСД-а показали као одлични сарадници и да нема ниједан проблем с њима, јер кад год је било неко тешко питање за Републику Српску, били су заједно.
"То је једна од најбољих структура људи с којима сам ја у политичком смислу радио до сада. Имамо коректан договор с партнерима", рекао је Додик за "Евроњуз БиХ".
Додик је похвалио изборне резултате Жељке Цвијановић за српског члана Предсједништва БиХ, те Саве Минића за предсједника Републике Српске, за кога је рекао да је по природи оптимистичан, сигурно лојалан, патриота, а то је показао и у свим пословима које ради.
Он је рекао да је вријеме за младе људе у СНСД-у, али да ни стари кадар није запостављен, преноси "Срна".
Одговарајући на питање о евентуалној сарадњи са лидером Покрета "Сигурна Српска" Драшком Станивуковићем, Додик је рекао да остаје при понуди да се направи један блок, јер је ово тешко и изазовно вријеме које тражи додатно разумијевање.
"Тражи се враћање нашим изворним вриједностима, враћање Републици Српској доминантно. Одбити сваку причу о БиХ која угрожава Републику Српску. Нисмо спремни да дамо ниједан промил Републике Српске за неку велику причу о БиХ", рекао је Додик.
Говорећи о геополитичким питањима, Додик је истакао да Сарајево не разумије да је свијет у наративима, у вриједностима промијењен и да се вратила политика суверенитета и националног идентитета.
"Да ми нисмо такви какви смо и примијећени, не би се ту ништа ни десило. Државни секретар САД Марко Рубио каже да је сав проблем западног свијета то што је одустао од национализма. Није национализам негативна ствар. Шовинизам је лош. То је мржња зато што неко припада другом народу, а национализам је када волиш своје", рекао је Додик.
Он је истакао да су избори прошли без високог представника, без америчког амбасадора, те да су се показали као одлични.
"Драго ми је што чујем снаге на глобалном нивоу које говоре о томе да је то непотребно, да је то доказ неуспјешности земље, било какве, у којој странац управља 30 година. Ове малигне елите са запада, Француска, Њемачка, Британија, које желе да задрже овдје још увијек управљање, за разлику од елите у Америци која сматра да треба да се затвори канцеларија високог представника, произвеле су одређени сукоб међу њима, и то је нешто ново", рекао је Додик.
Он је подсјетио да приликом договора о новом високом представнику нису могли доћи до неког заједничког имена и јасно се видјела поларизација између Америке и западне Европе.
"И сад смо направили нешто што не постоји, вршилац дужности високог представника. То никад није било, нити постоји, али то је ситуациони компромис који је направљен зато што је он замјеник. Могао је да остане замјеник и ништа више", поручио је Додик.
Додик истиче да се у постојећем стању спроводе избори, те да је видљива стабилност и мир.
"Ми смо били немирнији док је био овдје (Кристијан) Шмит, коме је речено да мора да оде, и он је отишао", рекао је Додик.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да ће ова странка остати привржена враћању на изворни Дејтонски споразум и заштити положаја Републике Српске, истичући да Суд и Тужилаштво БиХ не могу остати у садашњем облику.
Додик је навео да политика СНСД-а остаје иста, да је неће мијењати, те да је то партија која се држи изборног Дејтона и слова Дејтона.
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"Каче нам причу о томе да смо рушиоци Дејтона. Дејтон је срушен, од њега нема ништа, остале су само крхотине које покушавају муслимани у Сарајеву да на разне начине избјегну", рекао је Додик.
Он је додао да ће СНСД остати привржен враћању на изворни Дејтон, те навео да је то понуда Бошњацима.
Додик је истакао да је СНСД постигао велики изборни резултат, да им сада предстоји да изаберу четири или пет својих делегата у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
"Понудићемо једну ширу платформу свима. Када кажем пет делегата, мислим да може и опозиција да има неког ко ће тамо радити, а не ко ће бити опозиција овој четворици", рекао је Додик за "Евроњуз БиХ".
Он је додао да је рационално да се створи тим који ће заједно радити на договореним политикама у Дому народа.
"Договорена политика је да се све оно што је мимо Устава БиХ стави на дневни ред, за преговоре, разговоре и одлучивање. Нисам против тога да остане неки облик суда, али овај суд и Тужилаштво БиХ сигурно не може да остане", рекао је Додик.
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Он је навео да није против јединства странака из Републике Српске на нивоу БиХ.
"Ми смо одговорна структура. У Сарајеву треба да наступамо заједно. Нисам против, али морају се договорити политике. Нема бјанко повјерења. Политике подразумијевају апсолутну, неупитну заштиту Републике Српске. Одбацити лаж и наратив о ЕУ интеграцијама које руше наш уставни положај", рекао је Додик.
Он је додао да СНСД не жели да европски пут БиХ буде антисрпски пут.
"Европа је у кризи, унутрашњи односи су никакви, чланице земље пропадају, лидери у чланицама ЕУ готово да се не сналазе", рекао је Додик.
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Додик је истакао да су Бошњаци развалили спољну политику БиХ, те да је то кључно питање које мора да се расправи.
Он је навео да ће Срби у Савјету министара добити четири министарска мјеста, те да је о именима још рано говорити.
Додик је рекао и да Министарство иностраних послова у Савјету министара није најважније, те да ако Предсједништво БиХ води спољну политику, како је то предвиђено, онда је министар потпуно бенигна ствар.
Додик је нагласио да Бошњаци сматрају да је све што су они урадили достигнуће које се не смије дирати, што није тачно.
"Мора се све поново ријешити", истакао је Додик.
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