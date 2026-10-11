Logo

Додик: Трамп и Путин граде мостове, а европске бирократе ударају у ратне бубњеве

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.10.2026 22:05

Коментари:

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик у Тел Авиву, Израел.
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик поздравио је вечерас енергетско примирје између Русије и Украјине, постигнуто уз посредовање предсједника САД Доналда Трампа.

"Овим чином отворена су врата могућности да се врати дијалог и крене ка постизању мира. Само велики лидери и државници какви су предсједници Путин и Трамп у стању су да свијету покажу да мир није ствар илузије, већ пут којим се може и мора ићи", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Додик је навео да ће европске бирократе, потпуно недорасли свјетској потреби за миром, наставити да ударају у ратне бубњеве.

"И то не само ријечима: вјероватно ће повећати испоруке ракета и оружја како би се убијање наставило. Јер њима мир није циљ - њима је рат постао мисија. Док Трамп и Путин граде мостове, они би да држе ровове. Зато је ово примирје и њихов пораз и пораз политике рата до посљедњег Украјинца", нагласио је Додик.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су се Русија и Украјина договориле о енергетском примирју, које, према његовим ријечима, ступа на снагу одмах.

"Одмах ступа на снагу енергетско примирје у рату између Русије и Украјине. Обје стране су се договориле. Немојте га кршити", написао је Трамп данас на мрежи "Трут сошл".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Доналд Трамп

Владимир Путин

Коментари (1)

Више из рубрике

Тришић Бабић: Трамп и Путин направили напоре какви су данас потребни свијету

Свијет

Тришић Бабић: Трамп и Путин направили напоре какви су данас потребни свијету

3 ч

2
Танкер наишао на мину у Ормузу

Свијет

Супер танкер експлодирао у Ормуском мореузу: Иран објавио снимак

4 ч

0
Несрећа у Турској

Свијет

Погинуло 11 особа: Појавио се снимак стравичног судара камиона и аутобуса

5 ч

0
Напад у Ријаду

Свијет

Појавили се први снимци: Нови напад Хута на аеродром у Ријаду

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

27

Када треба ставити купус да се кисели: Вјероватно сте већ погријешили

22

09

Јаков Јозиновић се коначно огласио о снимку који је запалио регион

22

05

Додик: Трамп и Путин граде мостове, а европске бирократе ударају у ратне бубњеве

22

02

Тришић Бабић: Трамп и Путин направили напоре какви су данас потребни свијету

21

37

Милорад Додик прокоментарисао резултат Игора Додика на изборима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима