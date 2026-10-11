Додик: Трамп и Путин граде мостове, а европске бирократе ударају у ратне бубњеве

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик поздравио је вечерас енергетско примирје између Русије и Украјине, постигнуто уз посредовање предсједника САД Доналда Трампа.
"Овим чином отворена су врата могућности да се врати дијалог и крене ка постизању мира. Само велики лидери и државници какви су предсједници Путин и Трамп у стању су да свијету покажу да мир није ствар илузије, већ пут којим се може и мора ићи", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је навео да ће европске бирократе, потпуно недорасли свјетској потреби за миром, наставити да ударају у ратне бубњеве.
"И то не само ријечима: вјероватно ће повећати испоруке ракета и оружја како би се убијање наставило. Јер њима мир није циљ - њима је рат постао мисија. Док Трамп и Путин граде мостове, они би да држе ровове. Зато је ово примирје и њихов пораз и пораз политике рата до посљедњег Украјинца", нагласио је Додик.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су се Русија и Украјина договориле о енергетском примирју, које, према његовим ријечима, ступа на снагу одмах.
"Одмах ступа на снагу енергетско примирје у рату између Русије и Украјине. Обје стране су се договориле. Немојте га кршити", написао је Трамп данас на мрежи "Трут сошл".
Поздрављам енергетско примирје између Русије и Украјине, постигнуто уз посредовање предсједника Трампа @realDonaldTrump . Овим чином отворена су врата могућности да се врати дијалог и крене ка постизању мира. Само велики лидери и државници какви су предсједници Путин и Трамп у стању су да свијету покажу да мир није ствар илузије, већ пут којим се може и мора ићи.
А судећи по изјавама европских бирократа, они ће - потпуно недорасли свјетској потреби за миром, наставити да ударају у ратне бубњеве. И то не само ријечима: вјероватно ће повећати испоруке ракета и оружја како би се убијање наставило. Јер њима мир није циљ - њима је рат постао мисија. Док Трамп и Путин граде мостове, они би да држе ровове. Зато је ово примирје и њихов пораз и пораз политике рата до посљедњег Украјинца.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 11, 2026
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