Додик: Трамп и Путин граде мостове, а европске бирократе ударају у ратне бубњеве

Поздрављам енергетско примирје између Русије и Украјине, постигнуто уз посредовање предсједника Трампа @realDonaldTrump . Овим чином отворена су врата могућности да се врати дијалог и крене ка постизању мира. Само велики лидери и државници какви су предсједници Путин и Трамп у стању су да свијету покажу да мир није ствар илузије, већ пут којим се може и мора ићи. А судећи по изјавама европских бирократа, они ће - потпуно недорасли свјетској потреби за миром, наставити да ударају у ратне бубњеве. И то не само ријечима: вјероватно ће повећати испоруке ракета и оружја како би се убијање наставило. Јер њима мир није циљ - њима је рат постао мисија. Док Трамп и Путин граде мостове, они би да држе ровове. Зато је ово примирје и њихов пораз и пораз политике рата до посљедњег Украјинца.