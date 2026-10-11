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Погинуло 11 особа: Појавио се снимак стравичног судара камиона и аутобуса

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11.10.2026 19:53

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Несрећа у Турској
Фото: Screenshot / X

Најмање 11 особа погинуло је, а 27 је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се у недјељу догодила на западу Турске, када су се сударили туристички аутобус и камион, саопштиле су локалне власти.

Несрећа се догодила у близини наплатних кућица Акхисар, на ауто-путу Гебзе–Орхангази–Измир, у провинцији Маниса.

Према информацијама које је објавио Кабинет гувернера Манисе, аутобус који је саобраћао из Бурсе према Измиру учествовао је у судару с камионом у близини улаза на ауто-пут.

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Након дојаве о несрећи, на мјесто догађаја упућене су бројне екипе хитне помоћи, ватрогасаца и полиције. Покренута је акција спашавања, а повријеђени су превезени у оближње болнице.

На друштвеним мрежама се појавио и снимак стравичне несреће, који показује аутобус који се зауставио на ауто-путу, а потом и камион који удара у аутобус и преврће га изван коловоза.

(Радиосарајево)

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Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

Турска

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