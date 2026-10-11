Погинуло 11 особа: Појавио се снимак стравичног судара камиона и аутобуса

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 11 особа погинуло је, а 27 је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се у недјељу догодила на западу Турске, када су се сударили туристички аутобус и камион, саопштиле су локалне власти.
Несрећа се догодила у близини наплатних кућица Акхисар, на ауто-путу Гебзе–Орхангази–Измир, у провинцији Маниса.
Према информацијама које је објавио Кабинет гувернера Манисе, аутобус који је саобраћао из Бурсе према Измиру учествовао је у судару с камионом у близини улаза на ауто-пут.
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Након дојаве о несрећи, на мјесто догађаја упућене су бројне екипе хитне помоћи, ватрогасаца и полиције. Покренута је акција спашавања, а повријеђени су превезени у оближње болнице.
На друштвеним мрежама се појавио и снимак стравичне несреће, који показује аутобус који се зауставио на ауто-путу, а потом и камион који удара у аутобус и преврће га изван коловоза.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı kazanın görüntüsü https://t.co/R3MpjrDoX0— Journalist (@Hamdi_Celikbas) October 11, 2026
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