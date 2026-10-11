Био сам мртав: Српски глумац отворио душу о тешкој борби

Аутор:АТВ редакција
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Глумац Лазар Стругар, ког публика највише памти по улози у култном филму "Кад порастем бићу кенгур", отворио је душу о тешкој борби са наркотицима.
Сада, када је све иза њега, глумац је ријешио да проговори о паклу кроз који је прошао. Његов пут није био нимало лак, али је изашао као побједник.
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У великој исповијести признао је да је око 12 година конзумирао хероин, да је губио зубе и килограме, а да је у једном тренутку чак доживио и смрт.
"Добио сам велику прилику у животу преко својих улога, доста сам постигао, али све остало је било нешто што ме је удаљило од свега што сам желио да будем. Након Кенгура и серије Кошаркаши посјетио сам пакао. Са 22 године сам био у Атељеу 212, али сам се уклопио и са хероином. Нашли смо се тако као да смо се цијелог живота тражили. Он мене да упропасти, а ја њега да ми да неки привид да ће све да буде океј", започео је причу Лазар Стругар.
Глумац не крије да је конзумирао хероин, који га је довео до ивице смрти.
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"Пуних 12 година сам био зависник од наркотика. Десет пуних година сам провео у том паклу. Никада нисам тачно израчунао колико, да не лицитирамо између 10 и 12 година сам био зависник од хероина, назално сам га конзумирао и био сам у његовом власништву од јутра до мрака. Неколико значајних улога у позориштима и филму ми нису били довољни, ништа ми то није било некако заокружујуће. Лијепо је било то што су ме препознавали, што су мушкарци жељели да се друже са мном, а дјевојке да се забављамо, али само по себи није довољно да човјека испуни", признао је он.
Лазар је признао да је био на ивици смрти чак 3 пута и да се једва извукао.
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"Живот сам губио три пута, два пута је била клиничка смрт, а једном сам био мртав дуже од минут као посљедица предозирања. Велики број ожиљака имам на лицу, који су посљедица свега тога. Једноставно, све је то тако морало да буде. И нико томе није избјегао, ни ја, ни Марадона, ни нико ко је био у паклу дроге. Озбиљне физичке повреде, а о емотивним тек нећу ни да причам. Тек сада када живим у браку са супругом и имам троје дјеце код куће, тек сада видим гдје сам све шупаљ. И да сам на другачији начин могао да водим свој живот и да се припремим на најтежу улогу коју имам. Све друге улоге су биле само да ме припреме на ово, да будем неко у чијој кући ће расти дјеца, неке нове генерације", изјавио је глумац.
Стругар истиче да је 12 година протраћио, али је, тек када је "дотакао дно", схватио шта треба да уради.
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"То што сам се дрогирао је било потпуно бесмислено. Изгубио сам 12 година. Једино добро, да се тако изразим, је то што сам стигао до дна, а када дођеш до дна онда можеш само да се пењеш горе. Мислим да ми је све то требало јер сам био прилично осион цијелог живота, што ме је носио тај комплекс више вриједности, зато што ме је носио понос. Понос је и даље ту, али више не управља мноме. Више ми није битно да будем бољи или да заузимам став 'не можеш ти тако да разговараш са мном'. Једноставно сам успио да се унормалим а то је само зато што сам био свјестан до ког дна сам стигао. Цијели живот слушам о себи да сам лијеп, паметан, и онда сам доживио парадентозу, почео да губим зубе, имао 53 килограма и нисам могао да спојим реченицу. И нисам био ни лијеп, ни паметан више, али опет сам некако постојао", рекао је он.
Глумац је доживио три клиничке смрти, тј. за једну истиче да је била права. Лазар тврди да је неколико минута био мртав, а онда га је спасила непозната жена.
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"Нисам могао да се погледам у огледало и то ми је било некако страшно. Услиједиле су три клиничке смрти. Двије клиничке и једна права. Преко минут сам био мртав и немам никакве посљедице. У мом серијалу који правим говорим баш о томе како се то десило, конкретно тај случај када сам био мртав преко минут. Нисам хтио да се убијем, али када сам схватио колику количину хероина и лијекова за смирење сам унио у себе у истом моменту, схватио сам да ћу да умрем", рекао је Стругар и додао:
"Ово је прича која ће најбоље да опише круг пакла кроз који сам прошао тада и зато је причам. Онда сам рекао себи 'Данас је јако леп дан и нећу да умрем у кући'. Сјео сам и рекао: 'Свјестан сам да ћу да умрем и нећу да зовем хитну помоћ, баш ми је супер'- Многи моји идоли су писали књиге о овом моменту, многи моји идоли су писали пјесме о смрти, то је тај феноменалан моменат, ето сада долази та велика смрт. Катастрофа размишљање. Нисам желио да умрем код куће јер ни са ким више контакт нисам имао. Размишљао сам да ћу сигурно једно три, четири дана да проведем у стану и да се уцрвљам што никако нисам желио, а опет та сујета и осионост ми то нису дозволили да тако завршим, па сам одлучио да идем ја лијепо напоље. Онда сам напољу сео у парк, али опет себи кажем, овде ће чим трокирам неко да зове хитну помоћ. И одлучим да сједнем у седамнаестицу која иде од Коњарника до Земуна", изјавио је глумац, па открио шта се потом десило.
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"И то је једно сат и десет минута кроз шпиц вожње и ја сам контао док дођем на посљедњу станицу већ ћу бити мртав. И то је био мој план. На сву срећу, захваљујући Богу, универзуму, ко у шта вјерује, ја сам се пробудио код средње Саобраћајне школе. Жена која је сједила у аутобусу иза мене је била љекар у Ургентном центру. По начину на који сам сједио она је препознала да се нешто баш зезнуто дешава и да ја вјероватно нећу да преживим. Она је позвала хитну помоћ и спасила ми живот. Толико сам био ван себе и више нисам био способан да одлучим да ли ћу да живим. Бог ме је погледао. Да она није сједила не бих био жив, лаику би дјеловао тако да можда сам мало уморан, можда сам мало попио, она је препознала шта је са мном и позвала је хитну одмах".
"Она ми је дала прво вјештачко дисање и реанимацију. То нажалост није био преломни тренутак да оставим дрогу. Било је потребно да се појави већа љубав од оне коју сам осјећао према пакленом праху. Велике сам глупости правио. У велике дугове сам упадао. У једном моменту сам кренуо да крадем и отимам. И већ сам био физички угрожен. И братић мој, који је био у истом проблему прије мене и кроз све то је прошао, нашао је рјешење за мене. Постојао је тај неки рехабилитациони центар", признао је он и додао:
"Међутим тај рехабилитациони центар је био хришћански, али ја тада нисам желио да чујем ни за Христа, ни за вјеру, какви бакрачи ја и вера само сам у својој сујети живио и наркоманији. Зато нисам желио да идем на лијечење. Међутим, када је фрка постала озбиљнија и када дам схватио да нисам безбједан и да чак и када имам новац не могу да одем да купим без да улетим у проблем и да ме неко вија. Е тада сам отишао тамо два три мјесеца. Од тог момента се никада више нисам вратио наркотицима", искрено је признао глумац Лазар Стругар за Н1.
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