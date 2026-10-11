Судар аутобуса и аута у БиХ, саобраћај отежан

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На регионалном путу Тузла – Дубраве, у мјесту Кројчица, данас, 11. октобра, је дошло до саобраћајне несреће у којој су учествовали аутобус и путнички аутомобил.
Ова информација је потврђена за портал "Радиосарајево.ба" из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
На мјесту несреће налазе се полицијски службеници који обављају увиђај и регулишу саобраћај.
Хроника
Мајка убијеног Дејана Костића Деле се огласила са гробља
Због саобраћајне несреће саобраћај се на овој дионици одвија отежано, једном саобраћајном траком.
За сада нема информација о евентуално повријеђеним особама, као ни о околностима под којима је дошло до несреће. Возачима се савјетује додатни опрез приликом проласка овом дионицом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
05
22
02
21
37
21
22
20
57
Тренутно на програму