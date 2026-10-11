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Судар аутобуса и аута у БиХ, саобраћај отежан

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11.10.2026 20:01

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Удес у Тузли
Фото: Тузлаинфо.ба

На регионалном путу Тузла – Дубраве, у мјесту Кројчица, данас, 11. октобра, је дошло до саобраћајне несреће у којој су учествовали аутобус и путнички аутомобил.

Ова информација је потврђена за портал "Радиосарајево.ба" из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

На мјесту несреће налазе се полицијски службеници који обављају увиђај и регулишу саобраћај.

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Због саобраћајне несреће саобраћај се на овој дионици одвија отежано, једном саобраћајном траком.

За сада нема информација о евентуално повријеђеним особама, као ни о околностима под којима је дошло до несреће. Возачима се савјетује додатни опрез приликом проласка овом дионицом.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Тузла

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