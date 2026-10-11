Хаос на Влашићу: Мушкарца претукли штаповима

Аутор:АТВ редакција
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На подручју Бабановца, у општини Травник, 16. маја 2025. године догодио се физички напад у којем је мушкарац задобио тешке тјелесне повреде.
Према наводима из оптужнице која је подигнута 9. септембра, нападу су претходили неспоразум због овчарског пса, а потом и физички сукоб у којем су учествовала двојица мушкараца.
Како се наводи у опису догађаја, оштећени А.З. својим је возилом дошао на мјесто гдје су осумњичени чували овце, након што је претходно, током шетње са супругом у близини своје викендице, имао проблем с овчарским псом који их је напао.
А.З. је упозорио Е.Т. због држања пса без надзора, након чега му се овај, према наводима, обратио ријечима: "Шта свираш, ово је моје, ми смо овдје рођени".
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Када је Р.Т. видио да се Е.Т. расправља с оштећеним, пришао је његовом возилу носећи овчарски штап те га, како се наводи, затвореном шаком ударио у предјелу лијеве сљепоочнице. Од ударца је А.З. осјетио јак бол и несвјестицу, након чега је пао на тло.
Према опису догађаја, двојица мушкараца потом су га заједно ударала рукама, ногама и штаповима по цијелом тијелу.
Усљед напада, оштећени је задобио тешку тјелесну повреду у виду вишефрагментарног прелома обје кости десне поткољенице у доњој трећини, као и нагњечења у предјелу лијеве сљепоочнице.
Након што су видјели да је мушкарац повријеђен, двојица мушкараца су се, према наводима, удаљила са мјеста догађаја, остављајући га самог и беспомоћног на тлу.
Описаним радњама, према наводима из оптужног описа, почињено је кривично дјело тешке тјелесне повреде из члана 172. став 1. у вези с чланом 31. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине.
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